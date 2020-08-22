واسى زوجته بعد فقدان جنينها وشاركته حضوره الأخير.. ملامح من حياة مؤمن زكريا

علاقات و مجتمع

عاد اللاعب مؤمن زكريا ليتصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي من جديد، عقب ظهوره أمس مع الفنان أحمد عز، على خشبة المسرح، بعد انتهاء العرض المسرحي "علاء الدين".

كلمات مؤثرة وجهها الفنان أحمد عز للاعب، مُطالبًا منه الصعود على المسرح، ليصعد "مؤمن" على الفور، منهارًا بالدموع، وسط احتفاء زوجته والجمهور به.

زوجة اللاعب، التي شاركته الكثير والكثير من محطاته بداية من قصة حُب جمعتهما قبل شهر "زكريا" وخطبتهما وانتقاله من ناد لآخر وانجابهما بل وحتى تعرضها للإجهاض، وحتى أزمته الصحية الأخيرة.

ظهرت زوجة اللاعب كجندي مجهول خلفه في كل حين لم تتركه قط، ليحرص على توجيه الرسائل الرومانسية لها بين الحين والآخر، منذ زواجهما في أبريل 2017.

ويرصد "هُن" عدة صور تسرد مشوار مؤمن زكريا مع نصفه الحلو، من الخطوبة للإنجاب وحتى الإجهاض.

جمعتهما قصة حُب منذ عدة سنوات، رُبما من قبل انتقاله لصفوف النادي الأهلي المصري، تكللت فيما بعد بإعلان خطوبتهما، في أغسطس 2015.

بإطلالتها البسيطة، وبنفس طريقة تشجيعه وقت إحراز الهدف، ظهر مؤمن زكريا ونصفه الحلو "ريهام"، بحفل خطبتهما البسيطة التي اقتصرت على الأهل والأقارب.

Advertisements

وبعد عامين من إعلان الخطبة، قرر "زكريا" عقد قرانه على الأخيرة في 2017، بحضور الأقارب وبعض اللاعبين، بالإضافة للجهاز الفني لمنتخب مصر حينها بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر.

فمن التنزه إلى المناسبات الرسمية والعائلية، وأداء مناسك العُمرة، يحرص لاعب أُحد الحالي، على اصطحاب زوجته معه باستمرار، ونشر صورهما سويًا عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، في محاولات منه لتوثيق تلك اللحظات الخالدة بذهنه، ومشاركتها مع متابعيه.

وفي فبراير 2020، حرص مؤمن زكريا، على مواساة زوجته، التي فيما يبدو أن جنينها تعرض لإجهاض، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب زكريا في تغريدته عبر حسابه الرسمي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس: "حبيبتى ألف سلامة عليكي قدر الله ما شاء فعل إن شاء الله ربنا يعوضنا بمولود جديد ويباركلنا في مالك، الحمد لله".