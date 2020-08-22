لايف ستايل
خضعت الفنانة الشابة سلمى أبوضيف، لجلسة تصوير جديدة، أحيت من خلالها شخصية السندريلا سعاد حسني.
وارتدت "سلمى" فستان البولكا دوت، الشهير للفنانة الراحلة سعاد حسني، معلنة أنه مشروع جديد يتم تحت رعاية مجلة فوج البريطانية ستعلن عن تفاصيله مساء اليوم من خلال مقطع فيديو.
وتفاعل معها المتابعون في التعليق على جلسة التصوير، مبدين إعجابهم بها: "تحفة أوي" "اعملي نادية لطفي" "مدهشة".
ويذكر أن الفنانة سلمى أبو ضيف، كانت آخر أعمالها مشاركتها في مسلسل "حدوتة مرة" مع الفنانة غادة عبدالرازق، في رمضان 2019، وشاركهم عدد من الفنانين منهم عبدالرحمن أبو زهرة، ومجدي كامل ومحمد شاهين.
كانت هذه تفاصيل خبر سلمى أبوضيف تجسد السندريلا في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.