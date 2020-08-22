سلمى أبوضيف تجسد السندريلا في أحدث جلسة تصوير

لايف ستايل

خضعت الفنانة الشابة سلمى أبوضيف، لجلسة تصوير جديدة، أحيت من خلالها شخصية السندريلا سعاد حسني.

وارتدت "سلمى" فستان البولكا دوت، الشهير للفنانة الراحلة سعاد حسني، معلنة أنه مشروع جديد يتم تحت رعاية مجلة فوج البريطانية ستعلن عن تفاصيله مساء اليوم من خلال مقطع فيديو.

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وتفاعل معها المتابعون في التعليق على جلسة التصوير، مبدين إعجابهم بها: "تحفة أوي" "اعملي نادية لطفي" "مدهشة".

ويذكر أن الفنانة سلمى أبو ضيف، كانت آخر أعمالها مشاركتها في مسلسل "حدوتة مرة" مع الفنانة غادة عبدالرازق، في رمضان 2019، وشاركهم عدد من الفنانين منهم عبدالرحمن أبو زهرة، ومجدي كامل ومحمد شاهين.