"كتالوج الكورة" لستات البيوت: 11 معلومة لازم تعرفيها قبل مباراة الأهلى والزمالك

لايف ستايل

ننتظر اليوم بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا مباراة نادى الزمالك نظيره الأهلي اليوم في الأسبوع 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز في المباراة المقرر إقامتها على ملعب استاد القاهرة.

وسط ترقب ملايين الرجال، ورغبة العديد من النساء للتشجيع، رغم جهل بعض بالقواعد الحاكمة لـ"الساحرة المستديرة".

ويقدم "الوطن" 11 معلومة أساسية لـ"الستات"، تساعدهن على إدراك ضوابط كرة القدم، ليتمكن من التشجيع بوعى وفهم.

التبديلات

المدير الفني

عدد اللاعبين

العقوبات

Advertisements

طريقة اللعب

تقنية الفيديو

قاضي الملعب

مواصفات الكرة

مساحة الملعب

وقت المباراة

كيفية احتساب ضربة الجزاء