لايف ستايل

"كتالوج الكورة" لستات البيوت: 11 معلومة لازم تعرفيها قبل مباراة الأهلى والزمالك

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لايف ستايل

كتب: هن -

07:33 م | السبت 22 أغسطس 2020

كتالوج الكورة لستات البيوت

ننتظر اليوم بعد توقف طويل بسبب جائحة مباراة نادى الزمالك نظيره الأهلي اليوم في الأسبوع 21 من بطولة الممتاز في المباراة المقرر إقامتها على ملعب استاد القاهرة.

 وسط ترقب ملايين الرجال، ورغبة العديد من النساء للتشجيع، رغم جهل بعض بالقواعد الحاكمة لـ"الساحرة المستديرة".

ويقدم "الوطن" 11 معلومة أساسية لـ"الستات"، تساعدهن على إدراك ضوابط كرة القدم، ليتمكن من التشجيع بوعى وفهم.

 

التبديلات

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المدير الفني

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عدد اللاعبين

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العقوبات

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طريقة اللعب

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تقنية الفيديو

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قاضي الملعب

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مواصفات الكرة

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مساحة الملعب

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وقت المباراة

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كيفية احتساب ضربة الجزاء

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