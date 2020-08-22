من 6 مرات بالتراضي لاعتداء جنسي وضرب.. القصة الكاملة لـ منة عبدالعزيز ومازن

علاقات و مجتمع

منة عبدالعزيز ومازن اسمان التفت حولهما الأنظار خلال الأشهر الماضية، مما حدث بحق الفتاة التي تعرضت للاغتصاب والاعتداء الجسدي وسرقتها، من أصدقائها.

الواقعة الشهيرة التي انتهت بنقل الفتاة القاصر إلى نقل دار مراكز المرأة المعنفة لتأهيلها، بينما نقل المتهمين الستة إلى محكمة الجنايات ليواجهوا تهم خطف بالتحايل والإكراه، ومواقعتها كرهًا عنها، وهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه.

ويرصد "هن" القصة الكاملة لقضية فتاة التيك توك وتعرضها للاغتصاب الاعتداء الجسدي:

عاوزة حقي من مازن.. ده اغتصبني

قبل قرابة الـ3 أشهر خرجت "منة" بوجه متورم أظهر علامات اعتداء جسدي عليها، لكن الأصعب هو حديثها عن تعرضها لواقعة اغتصاب على يد أحد أصدقائها، مقطع فيديو أثار غضب رواد التواصل الاجتماعي مما حدث مع فتاة التيك توك.

وأثناء بكائها تحدثت "منة" عن مقطع فيديو تم تصويره بواسطة صديقتها، أثناء تعرضها للاغتصاب والضرب: "الفيديو ده لما اغتصبني وعورني ورفع في وشي قطر وصورني.. أنا عاوزة حقي من مازن ومن البنات صحابي اللي ساعدوه.. ده اغتصبني عارفين يعني إيه".

مازن: دي صحبتي.. ومنة: محدش اغتصبني

ساعات قليلة وظهر الشاب "مازن" في مقطع قصير يجمعه بـ"منة"، ليؤكد على عدم وجود خلاف بينهما، وهو ما أكدته فتاة التيك توك: "الناس وقعت بينا لكن إحنا اتصالحنا ومفيش حاجة".

النيابة تتدخل وتأمر بضبط الفتاة والمتهمين

نفي "منة" عن ما تعرضت له لم يمنع النيابة العامة من التدخل في القضية، وإجراء التحريات عن الواقعة وضبط الفتاة وصديقها "مازن" وباقي المتهمين المشار إليهم في الواقعة.

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النيابة توضح الواقعة: مشاجرة واعتداء وتصوير الفتاة بأوضاع مخلة

أجرت النيابة العامة تحريات الواقعة كاشفة عن التفاصيل الصادمة التي شهدها فندق في منطقة الطالبية بالجيزة، كانت البداية من لقاء جمع بين منة وأصدقائها الخمسة، لقضاء الليلة سويًا.

وأثناء تواجدهم سويًا حدث خلاف بين الفتيات، فتعدى أحد الشباب على "منة" وأحدث إصابات بها واستولى منها على هاتفها المحمول ومبلغ 125 جنيه، بينما واقعها آخر جنسيا كرها عنها، وصورتها إحدى الفتيات بمقطع فيديو، ونشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفضحها.

تطبيق روح القانون.. نقل منة لإحدى مراكز المرأة المعنفة

تطبيق روح القانون فهذا ما طبقه النائب العام المستشار حمادة الصاوي، مع فتاة التيك توك "منة"، إذ أمر باستبدال حبسها الاحتياطي إلى إحدى مراكز الاستضافة المحددة بمشروع وزارة التضامن الاجتماعي لـ"استضافة وحماية المرأة المعنفة نفسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا"، وهو ما قبلته "منة" موطن ومسكن لها لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لديها.

مازن: عاشرت منة 6 مرات وهي مش بنت

وفي 26 يوليو الماضي، أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهمين الستة في واقعة التعدي على "منة" لمحكمة الجنايات لاتهامهم بعدد من القضايا.

واليوم، نشرت "الوطن" نص اعترافات المتهم "مازن" في النيابة العامة، التي جاء أبرزها بأنه تعرف على "منة" قبل 4 أشهر في عيد ميلاد في كافيه بالمهندسين.

واستكمل "مازن" في اعترافاته بأنه خلال شهر واحد عاشر "منة" 6 مرات في منازل استأجرها بمناطق مختلفة، في المهندسين وجامعة الدول العربية والزمالك.

وامتدت علاقاتهم في اصطحاب "مازن" لـ"منة" والنزول مع أصدقائه للقاء في الكافيهات، وفي إحدى أيام شهر رمضان، اتفق "مازن" مع أصدقائه "بسام وكلاشنكوف".

وتابع "مازن" في اعترافاته بأنه اتصل بمنة للقضاء مع أصدقائه في فندق بالهرم، للبيات سويًا، لكنها أخبرته بأنها تتواجد مع 3 فتيات أخريات: "شيماء شاكر وأختها فاطمة ورحمة".

وفي فندق بالطالبية تجمعت "الشلة"، لكن إحدى الفتيات وتدعى "شيماء" اتهمت "منة" بسرقة هاتفها فنشبت بينهما مشاجرة وصلت للاعتداء بالضرب، وتابع "مازن" في الاعترافات: "منة دخلت السويت وقفلت على نفسها.. وبيشوي عرف يدخل عندها.. وبعدها سمعنا منة بتقول (متعورنيش يا بيشوي.. أنا هقلع لوحدي، وبصينا من البلكونة لقيناه مع منة، وكلاشنكوف عرف يدخل وكلنا وراه.. وشوفنا منة عريانة.. وهي بتلبس البنطلون، وشيماء شاكر كانت بتصور، وساعتها بيشوى ضرب منة على وشها".