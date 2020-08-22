علاقات و مجتمع
حرص الفنان أحمد الفيشاوي على مشاركة متابعيه بفيديو جديد عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر في الفيديو برفقه زوجته ندى كامل، خلال تواجدهما بأحد الأماكن الساحلية وتبادلا القبلات، وعلق "فيشاوي" على الفيديو قائلًا: "بستغل الإجازة أحسن استغلال".
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها أحمد الفيشاوي أثناء تقبيل زوجته، حيث ظهر من قبل بصورة مشابهة أثارت ردود فعل وغضب متابعيه، وكانت من أبرز التعليقات: "في أشياء بين الزوجين مينفعش تتصور".
يُذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي كانت فيلم "الحارث"، والذي عُرض عبر منصة "شاهد" الإلكترونية.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. قبلات متبادلة بين أحمد الفيشاوي وزوجته: "بستغل الإجازة أحسن استغلال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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