حظك هذا الأسبوع.. مكالمة هامة للحمل.. والدلو يقع في الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

-برج الحمل(21 مارس- 19 أبريل) :

عاطفياً: قد تفاجئك مكالمة هاتفية هامة من شريك حياتك، تشعرك بالبهجة والسعادة.

مهنياً: تعيد ترتيب أفكارك لاتخاذ قرار مهم، قد يغير مسار حياتك للأفضل.

-برج الثور (21 أبريل-21 مايو):

عاطفياً: تشعر باليأس والإحباط نتيجة فشلك في علاقتك مع شريك حياتك.

مهنياً: ينتابك الشعور بالهروب من كل شيء يخص عملك، لذا عليك أخذ قسط من الراحة والاسترخاء.

-برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو ) :

عاطفياً: تمر بأوقات رومانسية رائعة مع شريكك، فحاول قضاء وقت سعيد معه.

مهنياً: حان الوقت للبدء في وظيفة جديدة، ولكن احذر أن تكون محفوفة بالمخاطر.

-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو ):

عاطفياً: عليك التواصل مع شريك حياتك أكثر من ذلك، لأنه يحتاج إلى اهتمامك ودعم.

مهنياً: في هذا الأسبوع، الفرصة متاحة لك للاعتراف بخطأ ما ارتكبته تجاه زميلك في العمل، فانتهز الفرصة ولا تقلق.

-برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس ) :

عاطفياً: حاول الاستمتاع باللحظة الحالية مع شريكك، ولا تشغل بالك بمشاكل العمل.

مهنياً: تشعر بحالة من الحماس والنشاط في العمل، وقد يدفعك ذلك إلى إنجاز العديد من المهام.

-برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر ) :

عاطفياً: مفاجأة غير متوقعة من شريك حياتك، تسبب لك السعادة، وتخرجك من حالة التوتر التي تشعر بها.

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مهنياً: تغييرات مهنية إيجابية خلال هذا الأسبوع، وانتعاش في الحالة المادية بشكل كبير.

-برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر ) :

عاطفياً: على مدار هذا الأسبوع، تشعر بحالة من الهدوء النفسي مع شريكك بعد فترة طويلة من المشاكل بينكما.

مهنياً: أسبوع مليء بالمشاحنات في العمل، فحاول التركيز والهدوء، وانشغل بإنهاء مهامك.

-برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر ) :

عاطفياً: ترغب في إدخال بعض التغييرات في كافة أمورك العاطفية، لتشعر بالسعادة والراحة.

مهنياً: على مدار هذا الأسبوع، تلتقي بأشخاص جدد، مما يوسع دائرة معارفك، ويجعلك أكثر اجتماعية وثقة بالنفس.

-برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر ) :

عاطفياً: يقف شريك حياتك بجانبك لدعمك، لاجتيار أزمة صعبة تمر بها.

مهنياً: الأمور تسير هذا الأسبوع على عكس ما كنت تتوقع، حاول أن تكون هادئا وتتعلم من التجربة.

-برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير ):

عاطفياً: عليك إتخاذ قرار مصيري يغير حياتك، والتفكير جيدا ذلك.

مهنياً: ربما تحصل على فرصة سفر مدفوعة التكلفة، لإتمام عمل أو تلقي إحدى التدريبات المتعلقة بعملك.

-برج الدلو ( 20 يناير -18 فبراير ) :

عاطفياً: ربما تقابل حب حياتك، بعد التعرف عليه عن طريق الصدفة.

مهنياً: هذا الأسبوع، طاقتك الإنتاجية خلال عملك قليلة جدا، لذلك من الأفضل أخذ فترة من الراحة.

-برج الحوت (19 فبراير -20 مارس ) :

عاطفياً: هذا الأسبوع، جيد لقضاء وقت ممتع شريكك، وهناك العديد من الأفكار والأمور التي يجب مناقشتها سويا.

مهنياً: تشعر بالغضب تجاه زملائك في العمل بسبب معاملتهم غير الجيدة معك.