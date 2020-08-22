حظك هذا الأسبوع.. مكالمة هامة للحمل.. والدلو يقع في الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي
هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".
-برج الحمل(21 مارس- 19 أبريل) :
عاطفياً: قد تفاجئك مكالمة هاتفية هامة من شريك حياتك، تشعرك بالبهجة والسعادة.
مهنياً: تعيد ترتيب أفكارك لاتخاذ قرار مهم، قد يغير مسار حياتك للأفضل.
-برج الثور (21 أبريل-21 مايو):
عاطفياً: تشعر باليأس والإحباط نتيجة فشلك في علاقتك مع شريك حياتك.
مهنياً: ينتابك الشعور بالهروب من كل شيء يخص عملك، لذا عليك أخذ قسط من الراحة والاسترخاء.
-برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو ) :
عاطفياً: تمر بأوقات رومانسية رائعة مع شريكك، فحاول قضاء وقت سعيد معه.
مهنياً: حان الوقت للبدء في وظيفة جديدة، ولكن احذر أن تكون محفوفة بالمخاطر.
-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو ):
عاطفياً: عليك التواصل مع شريك حياتك أكثر من ذلك، لأنه يحتاج إلى اهتمامك ودعم.
مهنياً: في هذا الأسبوع، الفرصة متاحة لك للاعتراف بخطأ ما ارتكبته تجاه زميلك في العمل، فانتهز الفرصة ولا تقلق.
-برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس ) :
عاطفياً: حاول الاستمتاع باللحظة الحالية مع شريكك، ولا تشغل بالك بمشاكل العمل.
مهنياً: تشعر بحالة من الحماس والنشاط في العمل، وقد يدفعك ذلك إلى إنجاز العديد من المهام.
-برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر ) :
عاطفياً: مفاجأة غير متوقعة من شريك حياتك، تسبب لك السعادة، وتخرجك من حالة التوتر التي تشعر بها.
مهنياً: تغييرات مهنية إيجابية خلال هذا الأسبوع، وانتعاش في الحالة المادية بشكل كبير.
-برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر ) :
عاطفياً: على مدار هذا الأسبوع، تشعر بحالة من الهدوء النفسي مع شريكك بعد فترة طويلة من المشاكل بينكما.
مهنياً: أسبوع مليء بالمشاحنات في العمل، فحاول التركيز والهدوء، وانشغل بإنهاء مهامك.
-برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر ) :
عاطفياً: ترغب في إدخال بعض التغييرات في كافة أمورك العاطفية، لتشعر بالسعادة والراحة.
مهنياً: على مدار هذا الأسبوع، تلتقي بأشخاص جدد، مما يوسع دائرة معارفك، ويجعلك أكثر اجتماعية وثقة بالنفس.
-برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر ) :
عاطفياً: يقف شريك حياتك بجانبك لدعمك، لاجتيار أزمة صعبة تمر بها.
مهنياً: الأمور تسير هذا الأسبوع على عكس ما كنت تتوقع، حاول أن تكون هادئا وتتعلم من التجربة.
-برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير ):
عاطفياً: عليك إتخاذ قرار مصيري يغير حياتك، والتفكير جيدا ذلك.
مهنياً: ربما تحصل على فرصة سفر مدفوعة التكلفة، لإتمام عمل أو تلقي إحدى التدريبات المتعلقة بعملك.
-برج الدلو ( 20 يناير -18 فبراير ) :
عاطفياً: ربما تقابل حب حياتك، بعد التعرف عليه عن طريق الصدفة.
مهنياً: هذا الأسبوع، طاقتك الإنتاجية خلال عملك قليلة جدا، لذلك من الأفضل أخذ فترة من الراحة.
-برج الحوت (19 فبراير -20 مارس ) :
عاطفياً: هذا الأسبوع، جيد لقضاء وقت ممتع شريكك، وهناك العديد من الأفكار والأمور التي يجب مناقشتها سويا.
مهنياً: تشعر بالغضب تجاه زملائك في العمل بسبب معاملتهم غير الجيدة معك.
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