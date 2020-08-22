زوجة "سمير" مصاب السمنة بعد استجابة الرئيس: المعاناة بدأت من 4 سنين

علاقات و مجتمع

تحدث محمود سمير المصاب بالسمنة في أول لقاء له بعد نقله وأسرته إلى المستشفى بعد سنوات من الجلوس قعيدًا في منزله، حيث ازداد وزنه من 100 إلى 257 كيلو جرامًا خلال سنوات، حتى عجز على الحركة بمفرده، حتى بات على حد قوله "لايستطيع ممارسة حياته".

في استجابة لما نشرته "الوطن"، في عدد الجمعة، حيث أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاج المواطن محمود سمير مريض السمنة وانتقل إلى مستشفى دار الشفاء.

وقالت زوجته في أول فيديو لهما عبر "الوطن"، " تم التواصل معانا من وزارة الصحة بعدما اصدر الرئيس السيسي قرار للعلاج على نفقة الدولة وتوفير فرصة عمل ليا".

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وحرصت على تقديم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تلبيه النداء سريعا واصفه الرئيس بأنه الدرع الأمن في مصر.

بدأت معاناة "سمير" من السمنة منذ 4 سنوات، وترتفع تكلفع علاجه بشكل كبير، متابعه: من ساعة ما دخلنا المستشفى الخدمة ممتازة".

واختتمت حديثها بتقديم نصيحة لكل شخص لعدم الإفراط في تناول الطعام والمتابعة المستمرة، "بقول لكل واحد محدش يتأخر في علاج السمنة".

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