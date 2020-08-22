طرق مختلفة تحضير الفشار.. "خليه يتفرج على ماتش جنبك"

مطبخ

يعود الدوري بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا ويواجه نادى الزمالك نظيره الأهلي اليوم في الأسبوع 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز في المباراة المقرر إقامتها على ملعب استاد القاهرة.

وعند مشاهدة المباراة بالمنزل نحتاج إلى التسلية بنكهات الفشار المختلفة، لذلك نقدم لكِ طرق مختلفة لتحضير الفشار

فشار بالكراميل

المكونات

نصفُ كوب من شراب الذّرة.

كوب ونصف من الذّرة حبوب.

كوبان من السّكر البنّي.

كوب من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصّودا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

زيت.

طريقة التحضير

تحضير الفشار دون ملح، وذلك بالطريقة المعتادة، ووضعه في وعاء.

وضعُ شراب الذّرة، والزبدة، والسكر، والملح في وعاء على النّار، وتقليبُ المكونات باستمرار، إلى أن تغليَ الصلصة.

رفعُ صلصة الكراميل عن النّار، ووضعُ الفانيلا، وبيكربونات الصودا فوقها، وسوف يحصلُ فوران للصلصة.

وضعُ الصلصة على الفور فوقَ الفشار، وتقليبُهما جيداً، حتى تتغطّى جميعُ حبات الفشار بالكراميل.

تسخينُ الفرن إلى درجة حرارة مئة وعشرين درجةً مئويةً.

تجهيزُ قالبين، ودهنهما بالقليل من الزيت.

توزيعُ الفشار في القالبين، وخبزُه في الفرن مدّة ساعة واحدة فقط، ويتمّ إخراج القالبين كلّ ربع ساعة، وتقليبُ الفشار.

تركُ الفشار حتى يبردَ، ثمّ تقديمه.

الفشار الحار بجبن الشيدر

المكونات

ثمانيةُ أكواب من الفشار المفرقع.

كوبان من جبنة الشيدر.

كوبُ زيتون أسود.

ثلثُ كوب من الشّطة الخضراء.

ملعقة صغيرة من بودرة الشطة (حسب الرغبة)

فلفل حسب الرغبة.

طريقة التحضير

التخلص من حبوب الفشار غير المفرقعة.

تقطيعُ الشطة الخضراء إلى مكعبات، وتصفيتها جيداً.

بشرُ الجبنة بشكل قطع صغيرة.

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تقطيعُ الزيتون إلى شرائحَ، وعصرُه باليد، للتخلّص من سوائله.

توزيعُ الفشار على أربعة أوعية صالحة للميكرويف.

وضعُ بودرة الشطة على الفشار في الأوعية، ثمّ توزيعُ الجبن، والشّطة الخضراء، والزيتون بشكل متساوٍ.

وضعُ الأوعية في الميكرويف كلّ واحد على حدة مدّة دقيقة، وعلى أعلى درجة حرارة إلى أن يذوبَ الجبنُ.

الفشار المملح

المكونات

كوب من الذرة الحبّ.

ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاثُ ملاعق من الزيت.

طريقة التحضير

تسخين الزيت في وعاء على النّار مدّة خمسِ دقائقَ.

وضعُ الذرة في الزيت، ثم رش الملح عليها.

تغطيةُ الوعاء بشكل جيد، وعند بدء حبات الذرة بالفرقعة يتمّ الانتظار خمسَ دقائقَ، ثمّ خفضُ النّار تحتها.

تركُ الفشار على نار خفيفة مدّة خمسِ دقائقَ إضافية، حتى تتوقّف حباتُه عن الفرقعة.

الفيشار بالزبدة

المكونات

نصف كوب حبوب ذرة.

ملح.

زيت.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

طريقة التحضير

تقومين بوضع ملعقة من الزيت النباتي ومعها ملعقة صغيرة من الملح، في وعاء متوسط على نار متوسطة، وتضيفين لهما حبوب الذرة.

تغطين الوعاء جيدا، وتتركينه على النار حتى تنضج جميع حبات الذرة وتتحول إلى فشار.

وفي مقلاة صغيرة، تقومين بإذابة ملعقة كبيرة من الزبدة على نار متوسطة، بعد تمام الذوبان، تضعينها فوق الفشار الساخن، ويصبح جاهز بعدها للتناول.

الفشار بالجبنة

المكونات

نصف كوب حبوب ذرة.

بهارات جبن.

زيت نباتي.

طريقة التحضير

في وعاء متوسط، وعلى نار هادئة تضعين ملعقة من الزيت، وتضيفين لها حبوب الذرة، ثم تقومين بتغطية الوعاء جيدا.

تتركين الوعاء على النار، مع تقليبه بيديكِ، حتى تتأكدين من نضج جميع الحبوب، وبعدها يصبح الفشار جاهز.

تضيفين بهارات الجبن (التي تقومين بشرائها جاهزة ) إلى الفشار، ويصبح جاهزا للتناول.