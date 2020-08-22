علاقات و مجتمع
حضرت الفنانات يسرا وإلهام شاهين وهالة صدقي، حفل خطوبة ابنة الكاتب والسيناريست مدحت العدل، والذي أقيم أمس في إحدى قرى الساحل الشمالي أثناء قضاء الإجازة الصيفية.
وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن، والمشاهير والإعلاميين، وتفاعل الحضور مع حفل الخطوبة، بالرقص والتصوير.
وانتشر فيديو للفنانات هالة صدقي ويسرا وإلهام شاهين يرقصن على أغنية "بنت الجيران"، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وارتدت يسرا فستان من اللون الأزرق كاجوال، وهالة صدقي فستان رمادي قصير مع إكسسوارات، أما إلهام شاهين فارتدت فستان من اللون الأبيض.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. يسرا وهالة صدقي وإلهام شاهين يرقصن على أنغام "بنت الجيران" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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