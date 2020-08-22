بالفيديو.. يسرا وهالة صدقي وإلهام شاهين يرقصن على أنغام "بنت الجيران"

علاقات و مجتمع

حضرت الفنانات يسرا وإلهام شاهين وهالة صدقي، حفل خطوبة ابنة الكاتب والسيناريست مدحت العدل، والذي أقيم أمس في إحدى قرى الساحل الشمالي أثناء قضاء الإجازة الصيفية.

Advertisements

وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن، والمشاهير والإعلاميين، وتفاعل الحضور مع حفل الخطوبة، بالرقص والتصوير.

وانتشر فيديو للفنانات هالة صدقي ويسرا وإلهام شاهين يرقصن على أغنية "بنت الجيران"، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وارتدت يسرا فستان من اللون الأزرق كاجوال، وهالة صدقي فستان رمادي قصير مع إكسسوارات، أما إلهام شاهين فارتدت فستان من اللون الأبيض.