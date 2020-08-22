احذر 8 علامات تكشف وجود "كورونا" وتأثيره في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

على الرغم من أن فيروس كورونا المستجد، هو مرض تنفسي يهاجم رئتيك بطرق لا يمكن تصورها، لكن لا يزال الأطباء والباحثون، يبحثون عن الكيفية التي يمكن أن يحدث بها الوباء قدرًا كبيرًا من الضرر عندما يتعلق الأمر بدمك.

ويستعرض "الخليج 365" جميع العلامات والأعراض التحذيرية التي تشير إلى أن كوفيد-19 يتسبب في فوضى في مجرى الدم لديك، وفقا لموقع " eatthis".

جلطات دموية

أبلغ الأطباء في جميع أنحاء العالم عن حدوث تخثر غير طبيعي للدم لدى مرضى فيروس كورونا، وخاصة أولئك الذين يعانون من حالات حرجة.

قال جيفري لورانس، طبيب أمراض الدم في "وايل كورنيل" في مدينة نيويورك لشبكة CNN: "عدد مشاكل التخثر التي أراها في وحدة العناية المركزة، وكلها مرتبطة بـ كورونا، غير مسبوقة، يبدو أن مشاكل تخثر الدم منتشرة على نطاق واسع في حالة الإصابة بفيروس كورونا الحاد، في حين أنه لا يزال من غير الواضح بالضبط كيف يتسبب الفيروس في تجلط الدم، يمكن أن يكون له علاقة بأي حالات موجودة مسبقًا لدى الفرد- بما في ذلك أمراض القلب أو السكري أو ارتفاع ضغط الدم".

تعاني من تجلط الأوردة العميقة

يعاني مرضى كوفيد في جميع أنحاء العالم من حالة تعرف باسم تجلط الأوردة العميقة، تشرح جمعية القلب الأمريكية الحالة التي تؤثر عادة على الأوردة العميقة في الساقين: "يمكن أن تتكون جلطات الدم في الأوردة العميقة في الأطراف، وهي حالة تسمى تجلط الأوردة العميقة أو DVT".

تضيف: "الجلطة الدموية في الوريد العميق يمكن أن تنفصل وتنتقل عبر مجرى الدم، إذا انتقلت الجلطة إلى الرئتين وعرقلت تدفق الدم، فإن الحالة تسمى الانسداد الرئوي".

لاحظت تورمًا أو تنميلًا غير عادي

يعتبر تخثر الدم خطيرًا، بسبب حقيقة أنه يمكن أن يقطع تدفق الدم في الجسم، يُجبر بعض المرضى، على الخضوع للبتر نتيجة ذلك.

وجدت دراسة حديثة نُشرت في "Thrombosis Research" أن 31 بالمائة من 184 مريضًا يعانون من مضاعفات التخثر، واحدة من أولى العلامات على إصابتك بجلطات دموية هي إذا بدأت أطرافك أو أصابعك تشعر بأي ألم أو تنميل أو تعاني من أي تورم.

وجدت طفحا جلديا غريبا أو تلونا

أبلغت الدكتورة أليسا فيميا، مديرة الأمراض الجلدية في جامعة نيويورك لانجون، عن مظاهر جلدية- بما في ذلك الطفح الجلدي وتغير اللون- بين مرضى فيروس كورونا.

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كما سجلت الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، هذه الأعراض لبحثها، وتأمل أن تكون قادرة على شرح سبب ظهور الفيروس التاجي في الجلد.

أشارت الدكتورة فيميا مؤخرًا لمجلة تايم، إلى أن بعض الأبحاث الأولية تشير إلى أن مشكلات تدفق الدم قد تكون وراء هذه الحالات الجلدية الغريبة.

تعاني من السكتة الدماغية

يعاني مرضى كوفيد -19، حتى الصغار منهم، من سكتات دماغية، ويعتقد الخبراء أن الأمر يتعلق بتخثر الدم، والأكثر غرابة، أنه الكثير منهم لا يعاني من حالات مرضية مرتبطة بالقلب مما يجعلهم عرضة للسكتة الدماغية ولم يظهروا أي أعراض أخرى لفيروس كورونا في وقت حدوث السكتة الدماغية.

يقول آدم دميتريو، طبيب الأشعة بجامعة تورنتو، لصحيفة نيويورك تايمز: "نحن نرى عددًا مذهلاً من الشباب الذين أصيبوا بسعال بسيط، أو لم يتذكروا أي أعراض فيروسية على الإطلاق، وهم يعزلون أنفسهم في المنزل، ولديهم سكتة دماغية مفاجئة".

جلطات الدم تملأ رئتيك

وجدت دراسة جديدة نُشرت في مجلةLancet Respiratory Medicine، أن جلطات الدم تسد رئة مرضى فيروس كورونا الأمريكيين من أصل أفريقي.

قال ريتشارد فاندر هايد، رئيس قسم علم الأمراض في كلية الطب بجامعة Health New Orleans: "وجدنا أن الأوعية الصغيرة والشعيرات الدموية في الرئتين كانت مسدودة بسبب الجلطات الدموية والنزيف المصاحب الذي ساهم بشكل كبير في موت بعض المرضى".

شرح رئيس الدراسة: "وجدنا أن الأفراد المشاركين في الدراسة، والذين تم فحص أجسادهم أثناء تشريح الجثة، يعانون من حالات مزمنة ثبت أنها ناتجة عن تفاقم عدوى كورونا، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة".

آفات الأصابع

أبلغ بعض مرضى فيروس كورونا الأصغر سنًا عن وجود آفات منتفخة متغيرة اللون على أصابع قدمهم، وهي حالة أطلق عليها خبراء طبيون اسم "COVID toes".

يعتقد الخبراء أن الحالة الالتهابية ناتجة عن جلطات الدم، أوضح الدكتور هامبرتو تشوي، أخصائي أمراض الرئة في كليفلاند كلينك، في منشور على موقع المركز الطبي: "من المحتمل أن يكون هذا رد فعل جلدي أو ناجمًا عن انسداد صغير أو جلطات دقيقة في الأوعية الدموية الموجودة في أصابع القدم".

كنت تعاني من نوبة قلبية أو أضرار قلبية أخرى

"جلطات الدم يمكن أن تعيث فسادا في قلبك، كما أن فيروس كورونا يضعف عضلة القلب، ويسبب عدم انتظام ضربات القلب ونوبات قلبية خطيرة بسبب الجلطات الصغيرة"، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.