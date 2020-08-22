إطلالات صيفية مستوحاة من كيم كردشيان

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 أغسطس 2020 04:42 مساءً - تعتمد عارضة الأزياء الأمريكية كيم كردشيان، الكثير من الإطلالات الأنيقة والمنسقة بعناية وأناقة عالية، ولكونها من أشهر الشخصيات على وسائل التواصل الاجتماعي؛ فقد جمعنا لكِ من حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث يتابعها عليه أكثر من ١٨٥ مليون متابع، عدة خيارات لأزياء صيفية لمناسبات متنوعة، فاستوحي منها -عزيزتي- ما يناسبكِ.



إطلالات الفساتين الصيفية للمناسبات

إطلالات الفساتين الصيفية للمناسبات



تألقت كيم كردشيان بعدة إطلالات لفساتين مناسبة للحفلات الضخمة، ومن أحدثها فستان أحمر طويل مصمم بقصة ناعمة بطيات القماش؛ لمظهر جذاب، وزيّنت إطلالتها بمكياج قوي وتسريحة مرفوعة للشعر، وظهرت في إطلالة أخرى بفستان قصير أبيض مزين بقماش شفاف بطريقة عصرية مناسبة للفتيات الشابات، وأكملت مظهرها بتسريحة مرفوعة وحذاء بيج بكعب عالٍ.

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تنسيقات البنطال القطني للإطلالات اليومية

تنسيقات البنطال القطني للإطلالات اليومية



تفضِّل كيم كردشيان خيارات البنطلونات القطنية في مظهرها اليومي؛ وذلك لسهولة الحركة فيه ونعومته ومناسبته للمشاوير المختلفة، وفي أحدث خياراتها؛ نسقت بنطالًا من القطن الرمادي مع بلوزة صيفية من القطن الأبيض، وحذاء رياضي بدرجات مختلفة من اللون الأسود، وفي إطلالة أخرى؛ اختارت بنطالًا من القطن الرمادي المزين بطبعات لها درجات رمادية مختلفة مع بلوزة بيضاء قصيرة مزينة بكتابات ناعمة، وحذاء رمادي مناسب للخيارات اليومية؛ لإطلالة مناسبة للشابات.

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خيارات القطع الجلدية لمظهر فاخر

خيارات القطع الجلدية لمظهر فاخر



تعتمد كيم كردشيان على خيارات القطع الجلدية في مختلف إطلالاتها؛ وذلك لما توفِّره من أناقة ورقي وإبراز لتفاصيل قوامها المتناسق، وفي أحدث إطلالاتها؛ تجمّلت ببنطال من الجلد البني بدرجة فاتحة مزين بدوائر من الجانبين وقماش من الأعلى، مع بلوزة بنية قصيرة مصممة بكم واحد؛ لمظهر ناعم وأنيق، وأطلّت في الخيار الثاني بجمبسوت مزين بدرجات مختلفة من البني والزيتي، وزيّنت مظهرها بتسريحة منسدلة بالشعر الأحمر ومكياج بني لامع، وارتدت بنطالًا من الجلد الأسود مع بلوزة كحلية صيفية، وظهرت بتسريحة شبابية للشعر؛ لإطلالة أنثوية جذابة.

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الفساتين البنية من كيم كردشيان

الفساتين البنية من كيم كردشيان



تأنقت كيم بعدة فساتين بنية أنيقة، منها فستان ضيق بني مزين بطبعات ملونة بطريقة أنيقة، وتزينت في هذه الإطلالة بتسريحة الويفي للشعر، مع مكياج بني بسيط ولامع وقلادة ذهبية ملتفة على الرقبة بطريقة مذهلة، وظهرت في إطلالة أخرى بفستان بني قصير مع بليزر صيفي مصمم بدون أكمام وحذاء بني بكعب عالٍ، وأكملت مظهرها البسيط بمجوهرات ذهبية ناعمة.