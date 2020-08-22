نجمات لا يستغنين عن الحذاء الرياضي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 أغسطس 2020 04:42 مساءً - تعتمد العديد من النجمات صيحة الحذاء الرياضي ليكملن اطلالاتهن اليومية، لاعتباره موضة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها لدى السيدات.

الصور هنا تظهر نجمات يعتبرن الحذاء الرياضي رفيقهن في حياتهن اليومية:

تابعي المزيد:الحذاء الرياضي المفضّل لدى النجمات..تعلمي تنسيقه

شيماء علي اختارت الحذاء الرياضي مع الجينز



النجمة شيماء علي أصبحت مؤخراً تعتمد بشكل كبير على الحذاء الرياضي في اطلالاتها، حيث تنسقه مع أزياء منوعة كالتنورة الطويلة والقميص الأبيض.



نهى نبيل اختارت الحذاء الرياضي الأبيض مع اطلالاتها السبور



نهى نبيل تعتبر الحذاء الرياضي موضة أساسية في اختيار إطلالاتها، لا سيما السبور كهذك الإطلالة الناعمة بفستان أزرق وحذاء رياضي ملون.

نهى نبيل اختارت الحذاء الرياضي باللون الزهري

نجوى كرم نسقت الحذاء الرياضي مع الجينز



النجمة نجوى كرم فاجأت جمهورها بهذه الصورة التي تظهر فيها بالجينز والحذاء الرياضي الأبيض، كونها دائماً تظهر بفساتين حفلاتها.



نسرين طافش نسقت الحذاء الرياضي مع فستان قصير ناعم



النجمة السورية نسرين طافش نسقت الحذاء الرياضي الأبيض مع فستان ناعم قصير باللون الزيتي.

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تابعي المزيد:الحذاء الرياضي المفضّل لدى النجمات..تعلمي تنسيقه

كارلا حداد والحذاء الرياضي مع فستان أبيض حريري





كارلا حداد نسقت الحذاء الرياضي مع الشورت الجينز



كارلا حداد الأكثر اعتماداً للحذاء الرياضي بين النجمات كونها تمارس الرياضة باستمرار وتختار في الأغلب اطلالات سبور تناسبه كالشورت الجينز.

تابعي المزيد:تنسيق الحذاء الرياضي مع التنورة



