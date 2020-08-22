أحدث صيحات النظارات الشمسية لخريف وشتاء 2020/ 2021

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 أغسطس 2020 04:42 مساءً - إن كنت من العاشقات للنظارات الشمسية، فمن المؤكد أنك متحمسة جداً للتعرف على صيحات النظارات الخاصة بخريف وشتاء 2020/2021، فبرودة الطقس والشتاء لن يمنعاك أبداً من التألق بأحدث التصميمات، حيث أن النظارات الشمسية تبقى الإكسسوار الأبرز لأي إطلالة يومية.

ويبدو أن صيحات خريف وشتاء 2020/2021 بعيدة قليلاً أن النظارات الرفيعة التي تغطي العين فقط، حيث برزت النظارات العريضة التي تغطي جزءا كبيرا من الوجه، وتؤمن حماية أكبر، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وعليه فإن صيحات الخريف والشتاء أكثر كلاسيكية من الصيحات الرائجة في الصيف الحالي.

وفي هذا السياق جمعنا لك في الخليج 365 أبرز الصيحات الرائجة لخريف وشتاء 2020/2021 كي تختاري التصميم الذي يتناسب وشخصيتك، وتتألقي في الطقس البارد على طريقتك.



Protective Shields

Protective Shields



Protective Shields أو ما يعرف بالدرع الحامي، وهي النظارة التي تغطي جزءا كبيرا من الوجه، ودائماً ما تكون حاضرة في جميع الفصول، واللافت أنها تتناسب مع جميع الإطلالات التي تختارينها، الرسمية أو العملية أو حتى الرياضية.

وقد برزت كثيراً في مجموعات Fendi وGivenchy لخريف وشتاء 2020/21.

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Fancy Cat-Eyes

Fancy Cat-EyesCaption



واضح من التسمية أن عدساتها تشبه عيون القطة، هي خيار مثالي وعصري وجذاب، كما أنها الخيار الأفضل لتنحيف الوجه وإظهاره بشكل مميز، وقد برزت كثيراً في مجموعات Moschino وAnna Sui لخريف وشتاء 2020/21.

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Big Square Sunglasses



النظارات ذات عدسة المربع الكبير، وهي الأكثر رواجاً لهذا الموسم، وعلى الرغم أنها لا تتناسب مع جميع أشكال الوجوه، إلا أنها ستكون خيارك الأفضل إن كانت مناسبة لشكل وجهك، وقد برزت كثيراً في مجموعات Cynthia Rowley وChristian Dior لخريف وشتاء 2020/21.

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Oversized Glam

Oversized Glam



ان كانت النظارات ذات العدسة المربعة لا تتناسب مع شكل وجهك، فإن Oversized Glam ذات الحجم الكبير ستكون خيارك الأفضل والعصري بامتياز، وقد برزت في عروض Versace الدار المبتكرة لهذا التصميم، كما برزت أيضاً في عروض GCDS.

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Staying Slim

Staying Slim



على الرغم من أن النظارات الكبيرة هي الأكثر رواجاً، إلا أن ذلك لا يمنع محبات الكلاسيكية والنظارات الرفيعة من المحافظة على شخصيتهن باختيار نظارات رفيعة عصرية لخريف وشتاء 2020/2010، حيثت قدمت لهن كل من دار Rokh ودار Marques’Almeida خيارات مميزة.

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Decorated Top Rim

Decorated Top Rim



النظارات ذات الإطار المزخرف من الأعلى بالمعادن، هي خيار عصري بامتياز للمرأة التي تعشق الجرأة في إطلالاتها، وقد برزت كثيراً في مجموعات Ashley Williams وChristian Cowan لخريف وشتاء 2020/21.

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White Plastic Frames

White Plastic Frames



النظارات ذات الإطار الأبيض، هي موضة برزت في الستينات، وعادت إلى الواجهة من جديد، وهي تشمل جميع أشكال الإطارات إنما باللون الأبيض، وقد برزت كثيراً في مجموعات Louis Vuitton وMoncler لخريف وشتاء 2020/21.

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