عبايات بألوان داكنة من مدوّنات الموضة العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 أغسطس 2020 04:42 مساءً - تفضِّل الفتيات عامة، ولا سيّما المحجبات، خيارات العبايات بالألوان الداكنة في مظهرهن اليومي؛ وذلك لما توفِّره من أناقة وحشمة عالية، إلى جانب إخفاء عيوب الجسم. ومن أشهر مدوّنات الموضة العربيات؛ جمعنا لكِ -عزيزتي- عدة خيارات بعبايات أنيقة مختارة بعناية، فاستوحي منها ما يناسب مشاويرك.



إطلالات العبايات الداكنة من فاطمة المازمي وخولة المراغي

فاطمة المازمي



إن كنتِ ممن يفضِّلن العبايات الخليجية المصممة بألوان داكنة؛ فيمكن لمدوِّنتي الموضة خولة المراغي وفاطمة المازمي أن تُلْهِمَاكِ خياراتٍ مميزة مناسبة لكِ؛ حيث تألقت فاطمة المازمي بعباية حمراء سادة، وأكملتها بإكسسوارات ذهبية مميزة، وارتدت في إطلالة أخرى عباية سوداء مزينة بالفصوص الفضية بطريقة مناسبة للحفلات، وظهرت بعباية سوداء مطرزة بالرسوم والنقوشات اللامعة بطريقة أنيقة وبسيطة، وأخرى خضراء مزينة بمربعات صغيرة ذهبية صغيرة بأسلوب مميز مناسب لكل النساء، فيما أطلّت خولة المراغي بعباية كحلية مزينة بطَيَّات القماش الناعم المزين باللمعة بأسلوب بسيط.

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تنسيقات حنين الصيفي بالعبايات السوداء

حنين الصيفي



تعتمد مدونة الموضة حنين الصيفي الكثيرَ من الإطلالات بالعباية السوداء، ولتألقها الدائم في خيارات العبايات؛ جمعنا لكِ -عزيزتي- منها عدة موديلات لعبايات داكنة تتميز بالحشمة وإخفاء عيوب الجسم بطريقة خليجية، ومن أحدث إطلالاتها تأنقت بعباية سوداء مزينة بقماش الكريب البني في المنتصف وفي الأكمام بطريقة حيادية أنيقة، وتجمّلت بعباية سوداء مزينة بخطوط عرضية رفيعة باللون الأبيض، وأكملت إكسسوارات الإطلالة باللون الأبيض، وفي الإطلالة الثالثة تزينت بعباية سوداء مزينة من الجانبين بقماش كحلي مميز وخطوط بنية رفيعة؛ لمظهر حيادي مميز، وظهرت أيضًا بعباية بقماش الأسود الباهت المصمم بقصة ناعمة في الأكمام مع حذاء ذي كعب فوشيا.

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خيارات العبايات السوداء من مريم حسن وآية فوزي

آية فوزي



فضَّلت مدوّنتا الموضة المصريتان مريم حسن وآية فوزي خيارات العبايات السوداء في إطلالاتهما اليومية المختلفة؛ فقد اعتمدت مريم حسن عباية سوداء ناعمة مزينة بحزام للخصر وبطبعات الزهور المفرغة والمزينة بقماش شفاف أسود بطريقة أنيقة مناسبة للشابات، بينما أطلّت آية فوزي بعباية سوداء مزينة بالنقوش الذهبية المتوسطة بطريقة راقية، وظهرت أيضًا بعباية طويلة مزينة بطَيَّات القماش البسيطة؛ لمظهر أنيق وفاخر للمناسبات والإطلالات اليومية.