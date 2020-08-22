الحذاء الأكثر طلبا عند الفاشينيستا العربيات هذا الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 أغسطس 2020 04:42 مساءً - تحرص المؤثرات والفاشينيستا العربيات على اعتماد قطع محددة في كل موسم منذ أن يرونها على مدارج عروض الأزياء ومن ثم تصبح أيقونية فترتديها كل الأنيقات في الستريت ستايل عالمياً، ما يحث العربيات على التهافت عليها بدورهن ليلحقن عجلة الموضة والصيحات الأحدث والأكثر رواجاً. من القطع التي رأيناها تغزو صفحات الإنستغرام الخاصة بالمؤثرات العربيات صندل لافت ومريح للغاية من شانيل.

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صندل مريح وعصري





رانيا فواز





إذا أردنا وصف هذا التصميم، يمكن أن نقول بأنه يمزج ما بين ستايل الصندل الخاص بالأطفال الذي ينتعلونه في الملعب، مع لمسة صندل والدك من التسعينات وحس الفخامة من شانيل، اذا ما جمعناها كلها سوياً، ستحصلين على الحذاء الأكثر شعبية في 2020. يأتي هذا الحذاء بكعب سميك مع لمسة ذات طابع رياضي وقد شبهه البعض بالحذاء الطبي الذي يرتديه من تتعرض رجله للرضوض أو كسر. كيف أضافت شانيل روح الشياكة الى هذا التصميم العملي الشيك؟ من خلال إضافة لوغو العلامة عليه بالطبع!

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استوحي من الفاشينيستا



علا فرحات



كيف تنسقين هذا الحذاء مع مختلف لوكاتك قد تتسائلين؟ مثل أغلب القطع الأيقونية الأساسية في كل موسم، لا حدود لخياراتك. انتعال هذا الصندل من شانيل مع جينز، شورت، فستان أو حتى حذاء رياضي كلها ستايلات متاحة وستبدو غاية بالروعة. كل شيء مقبول مع هذا الستايل غير العادي. من خلال متابعة الفاشينيستا العربيات الأنيقات، استلهمن منهن العديد من الأفكار، حتى أن زينب الحلو مثلاً نسقتها مع جوارب ملومة للمسة الفتاة العصرية مع بصمة شخصية خاصة.

علا فرحات نسقت هذا الحذاء باللون الأبيض مع عدد كبير من لوكاتها، فأثبتت أن هذا الصندل هو الإستثمار المثالي لأموالك بحيث بوسعه أن يرافقك الى أماكن مختلفة ويتناغم مع ستايلات لا تحصى من الملابس.

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