السيرة الذاتية للمستشارة شهيرة عبد الشافي مدير النيابة الإدارية بالمنصورة

أخبار من الوطن نيوز

أصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية خلال الشهر الحالي قرارا بتعيين المستشارة شهيرة عبد الشافي مديرا للنيابة الإدارية بالمنصورة القسم الأول. ويستعرض "هن" السيرة الذاتية للمستشارة شهيرة في نقاط - حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة 1996. Advertisements - عينت بالنيابة الإدارية عام 1997. - تدرجت في مسيرتها المهنية وعملت بنيابات المنصورة القسم الثاني والثالث ونيابة أجا. - عملت بالمكتب الفني بالمنصورة اعتبارا من 2015. - ترقت لدرجة نائب رئيس هيئة في عام 2018. وتعد النيابة الإدارية أكثر الهيئات القضائية التي يعمل بها سيدات، إذ يمثلن نصف عدد أعضاء الهيئة.

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