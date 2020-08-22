السيرة الذاتية للمستشارة عبير طنطاوي مدير النيابة الإدارية للتعليم بالإسكندرية

أخبار من الوطن نيوز

أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارا بتعيين المستشارة عبير ممدوح طنطاوي، مديرًا للنيابة الإدارية للتعليم، القسم الأول بمحافظة الإسكندرية.

ويستعرض "هن" السيرة الذاتية للمستشارة عبير خلال النقاط التالية:

- حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية سنة 1993.

- عينت بالنيابة الإدارية عام 1995.

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- تدرجت في مسيرتها المهنية وعملت بنيابات دمنهور، الإسكندرية القسم الرابع، نيابة النقل والاتصالات بالإسكندرية.

- انتدبت للعمل بلجان فض المنازعات بوزارة العدل.

- عقب انتهاء فترة ندبها بوزارة العدل عادت للعمل بمكتب فني الإسكندرية، ثم فرع الدعوى التأديبية بالإسكندرية.

- ترقت لدرجة نائب رئيس هيئة في عام 2016.

- عينت مديرا للنيابة الإدارية للتعليم القسم الأول بمحافظة الإسكندرية.

وتعد هيئة النيابة الإدارية أكثر الهيئات القضائية التي يوجد بها سيدات، إذ يشكلن نصف عدد أعضاء الهيئة.