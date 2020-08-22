سيدات عن واقعة التنمر على الطالب أحمد عمر: الدراسة مش بالشكل

ماما

وقف شكله عقبة أمام التحاقه بالكلية التي تمنى الالتحاق بها، بعد أن رفض الطالب أحمد عمر في اختبار القدرات لكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، بسبب مشكلة يعاني منها في وجهه (الشفة الأرنبية)، وشرح الشاب ما حدث له خلال منشور تداوله الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعلت وتعاطفت معه أعداد كبير من السيدات بسبب التنمر الذي تعرض له.

الشاب أحمد عمر يشرح واقعة التنمر التي تعرض لها

وشرح الشاب ما حدث له: "موقف حصلي انهاردة وأنا بقدم كلية تربية رياضية، رحت الساعة 9 الكلية عشان أقدم الورق وأدخل الاختبارات وقعدت أنزل واطلع من الساعة 9 للساعة 1 وبعد كده قعدت ساعة على ما دخلوني ودفعت 450 جنيه الأول غير الورق اللي صورته وبعد كدة دخلت وقلعت ما عدا الملابس الداخلية وبعد كده قست الطول والوزن وطلع مناسب جدا وبعد كدة رحت للدكتور التاني عشان الاختبار، انزل عشرة ضغط، اقف على مشط رجلك ونط، اقعد وأقف وأنت مربع من غير ما تسند وبعد كده قالولنا ننزل الكمامة وبعدها لقيت نظراته ليا اتغيرت وقعد مركز معايا شوية ومركز فى شفتي أوي، بعدها ندهلي قالي اسمك إيه قلت له كذا كذا يا دكتور قالي إيه اللي فى شفتك ده، قلت له عملية حضرتك وبعد خمس شهور بالكتير هعمل عملية تانية وشفتي هترجع طبيعية وهشيل التقويم وهبقى زي الفل".

وأضاف الشاب في رسالته المتداولة: "قالي طب ارجع تاني، وقفت مع زمايلي فلقيته قال لهم روحوا انتو للخطوات اللي بعد كده وقال لي أقف انت عاوزك، طبعا أنا استغربت، اللي هو في إيه، وبعدين إيه البصات اللي بيبصها لي دي فبعد ما ذنبني شوية قال لي تعالى، فروحت قال لي روح البس هدومك وروح، قلت له ليه يا دكتور ده أنا حتى لسه ما دخلتش اختبار الجري ولا حتى الخطوات اللي بعد كده، قال لي انت شكلك مينفعش، قال لي: عشان مصلحتك بس، قلت له الكلية كلها حركة وجري وسباحة ولو فيه بوكس وملاكمة فأنا بقول لحضرتك أنا بعد خمس شهور كل ده هيبقى زي الفل، قال لي انت كشكل أصلا ما ينفعش يا بني، وبعد كده قال لي يالا اتفضل روح البس وروح، طب أقسم بالله أنا كان معايا واحد ما يقلش عن 120 كيلو واتقبل عادي".

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"مها": الدراسة مش بالشكل واللي قالك أمشي مش من حقه

اعترضت مها خالد، ولية أمر، على الطريقة التي رفضت بها الجامعة الطالب، قائلة أثناء حديثها لـ"هن": "الدراسة مش بالشكل واللي قالك أمشي مش من حقه كنت كملت الاختبارات النهائية وأكيد ربنا هيجبر خاطرك أنت أحسن من ناس كتير".

وتذكرت "مها" واقعة تنمر تعرض لها ابنها منذ 3 سنوات بسبب قصر قامته: "أشكال مختلفة من التنمر كان بيتعرض ليها ابني بسبب قصر القامة واضطريت لنقله لمدرسة تانية".

"نجوى": شكلك عادي وأكيد مكتوبلك حاجة أحسن

"مفيش خير في الكلية دي ليك".. بهذه العبارة حاولت نجوى أشرف، ولية أمر، التعبير عن مشاعرها بعد الموقف الذي تعرض له الشاب والذي وصفته بأنه سلوك غير لائق، يتعرض له كثير من الطلاب بطرق مختلفة، "الإنسان المتنمر غير سوي".

"ليلى": "مفيش حد بيتحاسب على شكله"

فيما اعترضت السيدة ليلى حسن على رفض الطالب بالكلية: "مفيش حد ممكن نحاسبه على شكله ده بتاع ربنا وطالما مشكلة مخارج الحروف ممكن تتحل يبقى ليه يترفض"، متابعه: "متخليش حد يهز ثقتك في نفسك".

عميد الكلية يرد على الواقعة

كان الدكتور عبد الحليم مصطفى عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، أوضح في تصريح سابق لـ"الوطن"، أن ‏اختبارات القدرات في التربية الرياضية تشبه الكليات العسكرية، فالاهتمام بالطول والهيئة وعدم وجود انحرافات ‏أو مشاكل في الجسد أو النطق هي أهم معيار في الاختيار.

وتحدث "عكاشة" إلى اللجنة المختصة باختبار القدرات، وأوضحوا له سبب رفضهم قبول الطالب، حيث إن شفتيه لا ‏تساعدانه على خروج الحروف بشكل واضح، مؤكدين له أنهم لم يتفوهوا بأي كلمة تنمر ضد الطالب.