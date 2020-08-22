علاقات و مجتمع
في الوقت الذي تعيش فيه الفنانة هالة صدقي، خلافات قضائية مع زوجها سامح سامي، حاولت تجاوز كل هذه الأمور، بنشر صورة جديدة تجمعها بصديقتيها من الوسط الفني، عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام.
وتوسطت "هالة" في الصورة الفنانتين يسرا وإلهام شاهين، معلقة عليها: "حبايبي وأصحابي وحشتوني"، وذلك أثناء حضورهما حفل خطوبة ابنة الكاتب مدحت العدل.
ولاقت الصورة تفاعل كبير من متابعيها الذين عبروا عن دعمهم لها في خلافاتها مع زوجها: "ربنا هيقف جنبك أنا علشان بحترمك مش مصدق اللى بيتقال"، "الله يعينك بجد.. أنت خلصتي من الأول بالعافية يطلعلك دا دلوقتي الله يعينك ويصبرك".
كما انتشر مقطع فيديو للفنانات هالة صدقي ويسرا وإلهام شاهين يرقصن على أغنية "بنت الجيران"، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
فيما نشرت الفنانة إلهام شاهين، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، يجمعها بالفنانة هالة صدقي والفنانة ليلى علوي، من حفل الخطوبة، معلقة عليه: "يا دنيا يا غرامى.. يا دمعى يا ابتسامي مهما كانت آلامي .. قلبي يحبك يا دنيا".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أزمة النسب.. هالة صدقي ترقص على "بنت الجيران" في خطوبة ابنة مدحت العدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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