فيديو.. محمد رمضان يقبل يد ابنة العدل ويرقص على أنغام "مافيا"

علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان محمد رمضان، وهو يرقص على أنغام أغنيته "مافيا"، في حفل خطوبة ابنة الكاتب مدحت العدل.

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وظهر "رمضان" وهو يقبل يد العروسة، ثم رقص مع العروسين على أغنيته "مافيا".

وأثار مقطع الفيديو ردود أفعال المتابعين: "هو باس إيديها ليه"، "والله دمه خفيف" "شكل الكورونا خلصت".

يذكر أن الكاتب مدحت العدل احتفل بخطوبة ابنته، أمس في إحدى قرى الساحل الشمالي أثناء قضاء الإجازة الصيفية، وسط حضور عدد من الفنانين منهم الفنانة إلهام شاهين، ويسرا وهالة صدقي والإعلامية لميس الحديدي، الإعلامية بوسي شلبي.