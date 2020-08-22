ريهام سعيد تهنئ أحمد سعد على خطوبته: الزوجة الصالحة رزق.. ومتابعون يهاجمونها

علاقات و مجتمع

صداقة كبيرة عمرها أكثر من 25 عامًا جمعت بين الإعلامية ريهام سعيد والمطرب أحمد سعد، دائمًا ما تسانده وتقف بجواره، وحرصت على تهنئته بمناسبة يوم ميلاده وخطبته على عارضة الأزياء علياء بسيوني، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأرفقت الإعلامية تعليقًا على صورة شاركها المطرب مع خطيبته علياء، قالت خلالها، "أولا كل سنة وأنت طيب، ثانيا كنت قاعدة بسأل نفسي ليه مركز ليه أخيرا بتعلي وبتكسر الدنيا".

وتابعت ريهام خلال تعليقها: "مهما تكون موهوب الواحد بيحتاج ناس تساعده أنه يعيش في هدوء عشان يعرف يركز، مبروك على كل حاجة الزوجة الصالحة رزق".

Advertisements

تعليق الإعلامية جعلها عرضة لهجوم وانتقاد من قبل المتابعين، إذ اعتبره البعض ما هو إلا محاولة مضايقة لصديقتها السابقة الفنانة ريم البارودي، إذ كانت التعليقات "ريهام سعيد في التلقيح معندهاش يا أما أرحميني، ريهام ليه بجد كده أنا بحبك جدا ليه كمية الكومنتات دي والستوري والمباركة وأنتي أصلا تعرف مراته دي ليه حسيت الموضوع بقي مجرد عند في ريم البارودي خليكي أنتي الأحسن لأنك الأحسن في نظري ومش عايزة ده يتغير بليز، التطبيل، إيه التلقيح ده".

خطوبة أحمد سعد وعلياء بسيوني

واحتفل الفنان أحمد سعد بخطوبته أمس، على عارضة الأزياء علياء بسيوني، بالتزامن مع عيد ميلاده.

وشارك أحمد سعد، اليوم متابعيه عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام، بمقطع فيديو عن الهدية المميزة التي حصل عليها من خطيبته "علياء".

ونشر "سعد" مقطع فيديو أظهر احتفال خطيبته، التي وضعت صورته وكتبت عليها: "عيد ميلاد سعيد"، على لوحات إعلانية على كوبري أكتوبر.

وكان أحمد سعد، نشر صورة وهو يحتضن علياء بسيوني، عبر إنستجرام، معلقًا عليها: "النهاردة عيد ميلادي وخطوبتي.. عارفين ليه عملتهم في نفس التاريخ.. عشان تاريخ يوم ميلادي هو تاريخ يوم خطوبتي.. حد فهم قصدي إيه"، في إشارة منه إلى أن يوم خطوبته بمثابة يوم مولده.