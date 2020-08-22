اتهامات بالسرقة وإنكار نسب.. القصة الكاملة لأزمة هالة صدقي وزوجها سامح سامي

علاقات و مجتمع

تصدر اسم الفنانة هالة صدقي، خلال الساعات الماضية مواقع "التواصل الاجتماعي" مصحوبًا بأخبار متداولة عن خلافاتها مع زوجها سامح سامي، وصل صداها إلى المحاكم القضائية لرفع عدد من الدعاوى كان أصعبها هو دعوى إنكار نسب رفعها الزوج ضد زوجته.

ويرصد "هن" تفاصيل القصة الكاملة بين الفنانة هالة صدقي وزوجها سامح سامي، منذ زواجهما وحتى الخلافات والدعاوى القضائية الحالية.

زواجهما في فيلا مارينا

عقب الصراع الذي دخلته الفنانة هالة صدقي في أوائل الألفينات، مع زوجها الأول رجل الأعمال مجدي وليم، للحصول على الطلاق، الأمر الذي انتهى إلى تغير ملتها، لتقرر بعد ذلك "هالة" تجربة الزواج من المحامي سامح سامي زكريا، في العام 2007.

حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء جمع العروسان في فيلا "مارينا" بالساحل الشمالي، وحضر الحفل عدد من أصدقائهما الفنانين.

حياة بعيدة عن الأضواء

الابتعاد عن أضواء وسائل الإعلام، كان السمة الأساسية للعروسين من بداية زفافهما، حتى بعدما أنجبت "هالة" طفليها التوأم، "مريم ويوسف"، إذ فضلت إبعاد حياتهما عن "السوشيال ميديا".

ووسط ذلك، تداولت بعض الأنباء عن أزمة بسيطة بين الزوجين، لتجسيد الفنانة هالة صدقي، دور صاحبة "بيت دعارة" في مسلسل "حارة اليهود"، في العام 2015، إذ صرحت "هالة" في وسائل الإعلام بأنها أخفت طبيعة الدور عن زوجها ووالدتها.

الهجرة إلى الولايات المتحدة

في العام 2016، اتخذ الزوج سامح سامي، قراره بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال رسالة الماجستير الخاصة به، ومن ثم بدء حياته العملية من جديد، وقبل ذلك كان حرر توكيل رسمي إلى زوجته الفنانة هالة صدقي، فبحسب حديثه في مقطع فيديو، بأنه أقدم على ذلك في العام 2012.

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الزوج يكشف عن دعاوى قضائية صادمة

صدمة كبرى عاشها جمهور الوسط الفني، بعدما خرج الزوج سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي، في مقطع فيديو عبر موقع يوتيوب، كاشفًا عن عدد من الدعاوى القضائية، بينهما دعوى إنكار نسب طفليهما التوأم.

أوضح "سامح"، بأنه بعدما سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية فوجئ بأن زوجته: "رمت كل هدومي في الشارع.. ورفعت عليا قضايا نفقة بأرقام خيالية.. وكمان باعت الأرض اللي حيلتي لنفسها وخدت مبالغ مالية".

وأوضح "سامح" أنه استنجد بالقضاء لإلغاء التوكيل، وهو ما حدث، ثم أقام دعوى إلغاء بيع الأرض، ومن ثم السير في قضية النفقة على أبنائه: "هي جابت 2 شهود زور عليا.. وتم تأييد الأحكام عليا وبحاول أدفع كل مليم عشان بحترم القضاء".

وأضاف الزوج أنه رغم ذلك لم يتمكن من رؤية أبنائه: "ولادي مش عارف أشوفهم.. وأجبرتهم أنهم يلغوا اسمي من حساباتهم على السوشيال".

ونوه بأن هالة صدقي لم تكن الأم الحقيقية لأبنائه على حد قوله: "هي مش أمهم الحقيقية.. البويضات خاصة بسيدة أخرى دون علمي والرجوع ليا"، واختتم "سامح" مقطع الفيديو باستنجاده للنائب العام: "أنا اللي بستنجد بالنائب العام.. أنا مقهور أرجوك أقف جنبي.. وبطالب بتحليل الـDNA.. عشان عاوز أثبت حقي".

هالة صدقي: بيشهر بأولاده عشان ميصرفش عليهم

وفي هذا علقت الفنانة هالة صدقي، إن زوجها سامح سامي، أقام دعوى إنكار نسب أبنائه وطالب بتحليل الـDNA، للهروب من الإنفاق على أولاده.

وأضافت "هالة" لـ"الوطن"، أنها ستتقدم بلاغ للنائب العام ضد زوجها ومحاميه، بالإضافة إلى المواقع الإخبارية التي تداولت هذه الأنباء وتناولت اسمها: "بيني وبينه القضاء".

وتابعت الفنانة هالة صدقي، بأنه طيلة زواجها حافظت على سمعة منزلها وأبنائها، وحرصت على إبعادهم عن الأضواء حفاظًا عليهم، رغم المشاكل مع زوجها وعدم إنفاقه عليهم.

وأكدت "هالة" بأنه على مدار الـ5 أعوام ماضية لم تتحدث في شيء، حفاظًا على أبنائها: "بقالي 5 سنين مش بتكلم في حاجة.. لكن دي ضريبة شهرتي ومعنديش غير ولادي اللي محدش عملهم حساب للأسف.. ودي ضربة ليهم أكتر".