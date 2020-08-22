الامارات | نظارات غاندي تباع بـ 340 ألف دولار في مزاد

شكرا لقرائتكم خبر عن نظارات غاندي تباع بـ 340 ألف دولار في مزاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيعت نظارات مستديرة كان يضعها رمز الكفاح من أجل استقلال الهند ماهاتما غاندي، خلال مزاد في بريطانيا في مقابل 260 ألف جنيه استرليني (340 ألف دولار)، كما أعلنت دار «إيست بريستول» للمزادات.

وكتبت الدار عبر حسابها على إنستغرام في منشور تضمن تسجيلاً مصوراً عن المزاد الذي أقيم مساء الجمعة: «شاهدوا لحظة بيع نظارات غاندي في مقابل 260 ألف جنيه استرليني. لقد وجدناها قبل فترة لا تتعدى أربعة أسابيع في علبة البريد التابعة لنا، وقد وضعها رجل كان عمّه قد حصل عليها من غاندي شخصياً. إنها نتيجة رائعة لقطعة رائعة».

وكان السعر التقديري للنظارات الدائرية المطلية بالذهب يراوح بين 10 آلاف جنيه استرليني و15 ألفاً (13 ألف دولار و20 ألفاً).

ووُضعت في ظرف أودع في علبة البريد الخاصة بدار «إيست بريستول» للمزادات.

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وقال أندرو ستو، وهو أحد مفوضي المزادات لقناة «سكاي نيوز» الإخبارية «أمسك زميل لي بالظرف ومزقه ووجد رسالة عليها عبارة (هذه النظارات كانت لغاندي، اتصلوا بي)».

وأشار ستو إلى أنه بعد الاتصال بالبائع «أجرينا عمليات تفتيش وبحث خلصنا على إثرها إلى أننا أمام اكتشاف تاريخي.. عاودت الاتصال بالرجل وقال لي: إذا كانت بلا قيمة، تخلصوا منها»، لافتاً إلى أن البائع كاد «يسقط أرضاً» لدى إبلاغه بالقيمة التقديرية للقطعة.

وأوضحت دار المزادات عبر موقعها الإلكتروني أن داعية الكفاح اللاعنفي غاندي «غالباً ما كان يقدم نظاراته القديمة أو تلك التي يرغب في التخلص منها إلى أشخاص في حاجة لها أو إلى أولئك الذين ساعدوه».

والنظارات المباعة في المزاد كان قد أعطاها غاندي في عشرينات القرن الماضي إلى عم البائع الذي كان يعمل حينها لحساب شركة «بريتش بتروليوم» النفطية في جنوب إفريقيا، بحسب دار «إيست بريستول» للمزادات التي أبدت اعتقادها بأن غاندي قدّمها «عربون شكر على بادرة حسنة» قام بها الرجل.

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