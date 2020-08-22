طريقة عمل وفوائد البليلة

كتب: هن -
11:13 ص | السبت 22 أغسطس 2020
للبليلة فوائد عديدة على الصحة فضلا عن مذاقها المميز الذي يفضله الكثيرون على الإفطار، تعرفي على طريقة عمل البليلة في البيت وفائدها الصحية في التقرير التالي.
طريقة عمل البليلة
المقادير
قمح مسلوق نصف سلقة.
سكر.
لبن.
مكسرات مشكلة.
فانيليا.
قرفة عيدان.
طريقة التحضير
يترك القمح ليبرد بعد السلق.
يسخن اللبن، ويحلى بالسكر مع القرفة والفانيلا.
يضاف القمح إلى اللبن ويتكر حتى يكتمل النضج.
فوائد البليلة
فيما يلي فوائد تناول البليلة بحسب موقع "daily medical" الطبي.
زيادة التركيز
حيث تحتوى البليلة على العديد من المواد الغذائية التي تعمل على زيادة التركيز لاحتوائها على اللبن والزبيب لذلك يجب الحرص على تناولها في وجبة الإفطار.
بناء العضلات
تساعد البروتينات في القمح على الحفاظ على الوزن وتقوية العظام والعضلات، لا سيما نوع البروتينات المتواجد في البليلة.
أمراض القلب
يساعد تناول البليلة في الحماية من أمراض القلب، كما انها تمنع ارتفاع ضغط الدم.
الوقاية من السرطان
من فوائد تناول البليلة في وجبة الإفطار الوقاية من الأمراض وخاصة سرطان القولون.
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