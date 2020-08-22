هيفاء وهبي بجمالها الطبيعي بدون مكياج أو عدسات لاصقة

لايف ستايل

نشر خبير المكياج، باسم فتوح صورة جديدة للفنانة هيفاء وهبي ظهرت فيها بلوك جديد ومختلف كليا، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأوضح فتوح إن هيفاء وهبي التي ظهرت بفوطة على رأسها، تضع مكياج طبيعيا والمعروف باسم "لا مكياج"، كما تخلت عن العدسات اللاصقة وظهرت بلون عيونها الطبيعية.

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وظهرت هيفاء بإطلالة رقيقة للغاية دون المكياج الصارخ الذي اعتاد جمهورها عليه، كما أن شعرها لم يكن ظاهرا في الصور التي نشرت.

الصور من تصوير محمد سيف، واللوك بأنامل باسم فتوح، وتفاعل عدد كبير من جمهوره ومتابعيه مع الصورة مشيدين بجمال هيفاء وهبي الطبيعي.