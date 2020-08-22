صور.. رسالة رومانسية من تامر حسني لزوجته

علاقات و مجتمع

احتفلت، أمس، بسمة بوسيل بعيد ميلاد تامر حسني، حيث أعدت له مفاجأة، ودعت إلى عيد ميلاده عدد كبير من الأصدقاء والمشاهير، وشاركته الفرحة بالرقص والتصوير.

ووجه تامر حسني رسالة رومانسية لزوجته عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ليشكرها على مفاجأة عيد ميلاده.

وكتب تامر حسني في تعليقه على الصور التي نشرها، "مفاجأة بسومي ليا ألف شكر يا حبيبتي وربنا يخليكي ليا ويخليلنا ولادنا ويسعد كل الناس، وكل الشكر للناس الجميلة أصدقاء العمر اللي شاركوها عمل المفاجأه وطبعاً بشكر الناس اللي عملوا التورته الجميلة دي".

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وأظهرت الصور تفاصيل من عيد الميلاد، وكذلك تورتة كبيرة عليها صورة ومزينة بالحلوى شاركها تامر حسني مع جمهوره.

وتفاعل عدد كبير من جمهور ومتابعو تامر حسني معه عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها، "كل سنة وأنت طيب يا نجم النجوم"، و"ربنا يخليكوا لبعض ويهنيكوا".