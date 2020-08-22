الإعلانات مش كفاية.. خطيبة أحمد سعد تحتفل معه من جديد

علاقات و مجتمع

عدد من البنرات المعلقة على كوبري أكتوبر للفنان أحمد سعد، بدون كلام في البداية، ثم صورته مرفق بها جملة، "happy birthday love"، ليفاجأ الجميع بعد ذلك إنها مصممة الأزياء علياء بسيوني التي قررت أن تحتفل بعيد ميلاد خطيبها الفنان أحمد سعد على طريقتها الخاصة.

ومن جديد قررت علياء بسيوني الاحتفال مع أحمد سعد، وذلك بعد أن أعلن نبأ خطبتها في الاحتفال الأول الذي شاركته فيه، حيث قال سعد، "انا بحتفل بعيد ميلادي وخطوبتي".

وجاء الاحتفال الثاني على أحد المراكب النيلية، مع الأهل والأصدقاء، وارتدي الثنائي والحضور ملابس بيضاء لتلك المناسبة.

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تفاصيل قصة حب أحمد سعد وعلياء بسيوني

بدأت تنتشر صور للثنائي أحمد سعد وعلياء بسيوني منذ نحو 4 أشهر، وخلال تلك الفترة تحدث أحمد سعد عن زواجه الوشيك من فتاة من خارج الوسط الفني، وأشار إلى زواجه في عام 2020.

واحتفل سعد بعيد ميلاد علياء بسيوني وشارك تلك الصور مع جمهوره ومتابعيه على "إنستجرام"، ليعترف بعد ذلك بوجود علاقة عاطفية بينهما، ثم في شهر أغسطس كما أوضح شارك أحمد سعد نبأ خطبته مع احتفاله بعيد ميلاده.