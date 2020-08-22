فيديو.. خطوبة ابنة مدحت العدل على نغمات أغاني عمرو دياب

علاقات و مجتمع

احتفل الكاتب والسيناريست مدحت العدل بخطوبة ابنته آية العدل على عمر شطا، وذلك أمس الجمعة، خلال قضائهم الإجازة الصيفية بالساحل الشمالي. وتداولت الصفحات الفنية نبأ الخطوبة، وفيديو من الاحتفال وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. Advertisements وظهر العروسين في الفيديو يرقصان على نغمات أغنية "آيس كريم في جليم" لعمرو دياب. وارتدت العروس فستان بسيط "أوف وايت" لامع حمالات طويل وفضفاض، بينما ارتدى العريس بدلة من اللون الكحلي. وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير ورجال الأعمال، والإعلاميين. وتفاعل رواد مواقع "السوشيال ميديا"، مع الفيديو عبر الإعجابات والتعليقات المهنئة بالخطوبة.

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