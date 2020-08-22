الامارات | حفل موسيقي في ألمانيا لاستدراج فيروس كورونا ومراقبته عن كثب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقام حفل موسيقي غير عادي في مدينة لايبتسيج الألمانية اليوم السبت، حيث يراقب العلماء عن كثب الحشد الموجود في محاولة لدراسة مخاطر انتشار فيروس كورونا في الفعاليات الكبرى.

وتعاون مغني البوب ​​الألماني تيم بينتسكو مع علماء من المستشفى الجامعي في مدينة هاله لتقديم الحفل، والذي يأتي وسط جدل في ألمانيا حول ما إذا كان يمكن استئناف الفعاليات واسعة النطاق في قاعات الحفلات الموسيقية وملاعب كرة القدم أثناء الجائحة.

وقال شتيفان موريتس، الذي يقود الدراسة: "نريد أن ندرس مدى اتصال الحضور ببعضهم البعض خلال الحفل، وهو في الواقع ما زال غير واضح".

وسيتم تزويد الحضور بأجهزة تتبع كما ستجمع أجهزة استشعار مثبتة في سقف المكان بيانات عن تحركاتهم.

وسجل 2210 أشخاص فقط أسماءهم لحضور الحفل، وهو ما يقل عن العدد المستهدف والذي يصل إلى أكثر من أربعة آلاف متطوع.

يشار إلى أن هذا المشروع هو جهد مشترك بين ولايتي ساكسونيا أنهالت وساكسونيا في شرق ألمانيا.

ومن المتوقع صدور نتائج هذه الدراسة في أكتوبر المقبل.

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