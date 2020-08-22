الامارات | سماعات الأذن اللاسلكية.. خطر يتهدد دماغك

شكرا لقرائتكم خبر عن سماعات الأذن اللاسلكية.. خطر يتهدد دماغك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الباحث الروسي ألكسندر تيموفييف أن الخطر الصحي الرئيسي الذي تشكله سماعات البلوتوث يتمثل في أنها تصدر موجات كهرومغناطيسية في المنطقة المجاورة مباشرة للدماغ. وقال تيموفييف "أولاً وقبل كل شيء، يتعلق هذا بالنسخ المقلدة من سماعات الأذن عالية الجودة".

وقال لوكالة “برايم” “إذا افترضنا أن الموجات الراديوية لها أساس كهرومغناطيسي لعملها، فمن المؤكد أن هناك ضررًا. ففي البشر يكون لنشاط الجهاز العصبي أيضًا تيارات كهرومغناطيسية، ويزداد عدد الأشخاص الذين يعانون من التذبذبات المغناطيسية للطبيعة فقط”.

وحتى في القرن الماضي، توصل العلماء إلى أن هناك تأثيرًا للترددات الكهرومغناطيسية على الغذاء والمواد العضوية. ويشير العلماء في أربعين دولة إلى أن سماعات الأذن اللاسلكية يمكن أن تسبب سرطان الدماغ. والسبب هو أن البلوتوث هو مصدر مجال كهرومغناطيسي خطير، والذي في خصائصه يمكن مقارنتها بإشعاع الميكروويف. وأشار الخبير إلى أن مثل هذا الإشعاع المجاور للدماغ مباشرة ضار.

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