4 نصائح انتبه إليها إذا كنت تريد إنقاص الوزن الزائد

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

الوزن الزائد من المشاكل التي يعاني منها كثيرون، ولهذا يحاول العديد اتباع حميات غذائية معينة وممارسة الرياضة وغيرها من أجل الوصول للوزن المثالي.

وهناك 4 نصائح مختلفة ومهم تساعد على إنقاص الوزن بسهولة، نذكرها لكم وفق ما ذكرت وكالة "د ب أ".

- التوتر النفسي

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن التوتر النفسي يُعيق إنقاص الوزن؛ حيث إنه يؤدي إلى إفراز هرمون التوتر "الكورتيزول"، الذي يتسبب في إبطاء عملية الأيض (التمثيل الغذائي)، وخاصة عملية حرق الدهون.

ولتجنب ذلك ينصح المركز الألماني بمحاربة التوتر النفسي من خلال تقنيات الاسترخاء كاليوجا والتأمل والاسترخاء العضلي التقدمي، مع المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، التي تعمل على تنشيط الأيض.

ومن المهم أيضا أخذ قسط كاف من النوم بمعدل يتراوح بين 6 و8 ساعات، فضلا عن شرب الماء بكمية كافية تتراوح بين لتر ونصف وثلاثة لترات.

- الجريب فروت

وقال المركز الاتحادي للتغذية إن فاكهة الجريب فروت تعد سلاحا فعالا لإنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة؛ حيث إنها تعمل على تنشيط الأيض من ناحية وتحارب نوبات الجوع الشديد من ناحية أخرى.

وأوضح المركز الألماني أن فاكهة الجريب فروت، التي تنتمي إلى الموالح كالبرتقال والليمون، غنية بفيتامين C، الذي يعمل على تنشيط حرق الدهون بالإضافة إلى تقوية جهاز المناعة.

كما يحتوي الجريب فروت على مادة "البكتين"، التي تنتمي إلى الألياف الغذائية، والتي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة، فضلا عن أن المواد المُرّة بالجريب فروت تحد من الشهية ومن ثم تحارب نوبات الجوع.

وتمتاز فاكهة الجريب فروت أيضا بأنها قليلة السعرات الحرارية؛ حيث تحتوي 100 جرام منها على نحو 42 سعرا حراريا.

ولتحقيق النتائج المرجوة ينبغي تناول فاكهة الجريب فروت في وجبة الإفطار؛ حيث تكون عملية الأيض في أعلى مستوياتها بين الساعة العاشرة صباحا والساعة الثانية عشرة ظهرا.

- طعام لا تحبه

يربط الأشخاص في الغالب اتباع حمية غذائية وخسارة الوزن بضرورة تناول أطعمة لا يحبونها. ولكن في الحقيقة، ينصح الخبراء بالسماح للمرء بالاستمتاع بالطعام عند محاولة خسارة الوزن.

ويوضح أحد المراكز المعنية بالمستهلك في غرب ألمانيا أنه عندما يستمتع المرء بوجبته، فإنه يتذوق كل قضمة ويأكل ببطء ومن المحتمل أن يأكل أقل من المعتاد. وهنا يصبح الطعم الذي يستمتع به المرء هو ما يحدد ما إذا كان قد شبع ويشعر بالرضا وليس كمية الأكل.

ويقول الخبراء إن إحدى طرق تعزيز تجربة تناول الطعام تتمثل في تناول عدة وجبات صغيرة ذات نكهات مختلفة وليس طبقا واحدا.

ولكن إذا ما كان المرء يتطلع إلى خفض عدد الأطباق فهو ليس مضطرا لإعداد قائمة طعام كاملة، حيث أن طاولة معدة بشكل جيد ورائحة الوجبة خلال طهيها والتوابل الجيدة أو طبق منظم بشكل جذاب... كل ذلك يمكن أن يساعد في الرفع من شأن وجبة بسيطة بمجهود قليل.

- نقص هذا الفيتامين

وقالت الجمعية الألمانية للتغذية إن زيادة الوزن قد ترجع إلى نقص فيتامين "د" في الجسم؛ حيث يتسبب نقصه في إبطاء عملية حرق الدهون ومن ثم تخزين الدهون في الجسم من ناحية، كما أن نقصه يعزز من نوبات الجوع الشديد من ناحية أخرى.

ويمكن إمداد الجسم بفيتامين "د" من خلال التعرض لأشعة الشمس، وكذلك من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل البطاطا الحلوة والشوفان والكبد والمحار والبيض والحليب والأسماك الغنية بالدهون كالتونة والسلمون والماكريل.