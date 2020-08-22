ماذا يحدث للجسم عند تناول الكركم والعسل على الريق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - من المعروف أن للعسل فوائد جمّة لصحة الإنسان، كما أنه علاج طبيعي لنزلات البرد والإنفلونزا، لكن ماذا إذا تم تناوله مع الكركم على الريق؟

وأورد موقع "البيان" الإماراتي، فوائد الكركم والعسل على الريق، وهي كالتالي:

يقضيان على البكتيريا والجراثيم، حيث يحتويان على مضادات أكسدة.

يحافظان على صحّة القلب والشرايين؛ لأنّهما يخفضان مستوى الكولسترول في الدم.

يُسهّل الكركم عملية الهضم ويُكافح العسل تخمّر الطعام في المعدة، فيحميان الجهاز التنفسيّ من الأمراض.

يقلّلان من نسبة الحموضة في المعدة، فيحميان مع الوقت من التهابات المعدة المُسبّبة للقرحة.

يحميان الأسنان من التسوس والالتهابات، ويقويان اللثة ويحافظان على صحّة الفم.

يرفعان من نسبة الهيموجلوبين في الدم.

يقيان من انتشار الخلايا السرطانية، وبخاصّة سرطان الأمعاء والمعدة والمريء.

يُخلّصان الصدر من البلغم ويخفّفان من السعال الحادّ والتهاب الحلق.

يُعالجان الحرق ويُخففان الألم الناتج عن الحرق.

يُعتبران من أهمّ وصفات التجميل للبشرة حيث يُساعدان على ترطيب البشرة ومقاومة التجاعيد ومنح البشرة نضارة وحيوية.

يُساعدان على مضاعفة قدرة العقل على الحفظ والتركيز.

يُقوّيان جهاز المناعة في الجسم. يُعالجان التهاب المسالك البولية، وأيضاً الحصى في الكلية وأمراضها.

يُحاربان زيادة الوزن والسمنة، حيث يذيبان الدهون ويُحسنان الهضم والتمثيل الغذائيّ.

يُحافظان على صحّة العقل والدماغ.

وصفة الكركم والعسل للبشرة يخلط الحليب أو اللبن والعسل الطبيعيّ ومسحوق الكركم جيّداً مع بعضها في وعاء حتى نحصل على خليط متجانس يُشبه في قوامه الكريم، وبعد ذلك؛ يتمُّ وضعها على البشرة لمدّة عشر دقائق ثمّ يتم غسله بماءٍ فاتر.