كتب: هن - 06:06 ص | السبت 22 أغسطس 2020

حضري لأطفالك مشروب الموز والتمر اللذيذ والشهي، المليئ بالمكونات الغذائية العالية والعامة لتقوية صحة طفلك. وإليكِ الطريقة بخطوات بسيطة للغاية. مقادير مشروب الموز والتمر حلقات موز كوبان تمر مفروم Advertisements 1/2 ملعقة صغيرة قرفة ناعمة رشة حبهان مطحون ٣ أكواب لبن بارد أعواد قرفة طريقة عمل مشروب الموز والتمر قومي بضرب الموز مع التمر واللبن جيدًا. ضيفي الحبهان والقرفة الناعمة، وامزجي الخليط في االخلاط الكهربائي حتى يمتزج. يقدم باردًا ويُزين بأعواد القرفة.

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