من غير فيلر ولا بوتوكس.. وصفة لتكبير الشفاه في المنزل

لايف ستايل

يعد مظهر الشفاه الممتلئة واحد من أكثر اهتمامات الفتيات، التي تسعى لها، من أجل الظهور بشفاه اكثر أنوثة وجاذبية، حتى أن البعض منهن يلجأن للعمليات الجراحية، كالبوتوكس أو ملئ الشفاة بالفيلر.

إلا أن الأمر يمكن اتباعه ببعض الخطوات السريعة والطبيعية للتكبير المؤقت، وسلط موقع bold sky الهندي الضوء على وصفة هندية لتكبير الشفاه باستخدام ملح البحر تعرفي عليها.

المكونات

1/4 كوب من ملح البحر

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قطرات جلسرين

كوب ماء ورد

طريقة الاستخدام

في وعاء عميق اخلطي ملح البحر مع الماء ورد والجلسرين جيدا.

استخدمي فرشاة أسنان ناعمة، لالتقاط الخليط وقومي بتقشير الجلد الميت.

كرري الوصفة مرتين أسبوعيا.