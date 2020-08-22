رضيعة بـ60 ألف وجنين بـ20.. آباء يعرضون أطفالهم للبيع على الإنترنت

علاقات و مجتمع

كقطعة ديكور أو أثاث، أو حتى جهاز كهربائي، أطفال رُضع واجنة معروضة للبيع عبر صفحات الإنترنت، تخلف آباءهم عن فطرتهما، وغوتهما الأموال، مقابل فلذات أكبادهم، ليقرروا عرض قطعة منهما مقابل مبالغ مالية.

"الظروف المعيشية" هي حجتهما، فبدلًا من الدأب والعمل، وبدلًا من البحث عن لقمة عيش، قررا البعض الاستثمار في أطفاله، فما عليهم سوى الإنجاب ومن ثم عرضهم للبيع.

وقائع عدة تم اكتشافها، ومعاقبة معظم أصحابها أيضًا، كان آخرها، عامل يُدعى "هـ.م" 27 سنة، عرض ابنته البالغة من العمر 4 أشهر للبيع عبر أحد صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مقابل 60 ألف جنيه.

وهو ما دفع أجهزة الأمن للتحرى حول الواقعة، والتواصل معه على أنهم مشترين، من أجل ضبطه وجرى ضبطه متلبسًا.

وبمواجهة المتهم اعترف بعرض طفلته للبيع على موقع التواصل الاجتماعي، حتى يستطيع أن يصرف على طفلية الآخرين.

تحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبالعرض على قاضي المعارضات جدد حبسه 15 يومًا.

واقعة طفلة العامل، التي كادت أن تقع ضحية والدها ليست الأولى، فهناك أطفال عُرضوا للبيع قبل مجيئهم للحيياة من الأساس، في وقائع صادمة أنفرد بها "الوطن".

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ويرصد "هن" وقائع عرض الأطفال على البيع.

عرض جنين للبيع على فيسبوك مقابل 20 ألف جنيه

واقعة تقشعر لها الأبدان، فجرتها "الوطن" في أغسطس 2018، بعدما قامت إحدى السيدات تُدعى "سعيدة. ط. ع"، ربة منزل، وزوجها "محمد. ن. ع"، عاطل، بعرض جنينها للبيع على الإنترنت مقابل 20 ألف جنيه.

الأمر الذي دفع صحفية "الوطن" لخوض مغامرة لكشف التفاصيل والإيقاع بالسيدة التي بالفعل أثبتت نواياها لبيع جنينها عقب ولادته على الفور بمستشفى الشاطبي العام، مقابل 20 ألف جنيه.

وبالفعل وقع المتهمون في قبضة الأمن، وعقب 5 أشهر من التحقيقات بالقضية، تابعتها "الوطن" لحظة بلحظة، منذ أن فجرت محررة "الجريدة" الأمر، وساهمت في إنقاذ الرضيع، حتى اسدلت محكمة جنايات الإسكندرية، الستار عليها، في مارس 2019 بعدما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من "محمد. ن. ع"، عاطل، وزوجته "سعيدة. ط. ع"، ربة منزل، غيابياً، وتغريم كلاً منهما 100 ألف جنيه وإلزامهما بالمصاريف الجنائية فى القضية، بتهمة الاتجار بالبشر، إلا أن ثُبت فيما بعد أن المولودة ليست ابنة الزوج، المتهم الأول

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جنين للبيع مقابل 20 ألف: "عاوزة اشتري كشك"

واقعة أخرى كشفتها "الوطن" بعدما عرضت إحدى السيدات، من منطقة إمبابة، بعرض جنينها في احشائها للبيع مقابل 20 ألف جنيه، مُبررة فعلتها بضيق الظروف الاجتماعية، وحاجتها للمال لشراء كُشك، بعدما تخلى والد الجنين عن الاعتراف بنسبه.

ادعت، في فيديو سجلته "الوطن" للسيدة، خفية، أنها "لا تقوى على تربيته"، و"ليست بحاجة له" فذهب بها عقلها للاستفادة منه ببيعه مقابل المال.

الأمر الذي دفع "الوطن" لإبلاغ خط نجدة الطفل 16000 لحماية المولود من مصير رسمته "أمه"، وتحققت نجدة الطفل من الأمر، وعملت على إثبات الواقعة

"مولود للبيع".. سيدة تعرض بيع جنينها بـ20000 جنيه قبل أن يكتسي باللحم