فساتين بدون بطانة وجلسة تصوير جريئة.. "السلطانة هويام" تستمر في إثارة الجدل

لايف ستايل

حالة واسعة من الجدلن صاحبت نشر الفنانة التركية مريم أوزرلي، المعروفة إعلاميا بين العرب باسم بـ"السلطانة هويام"، أحدث "فوتو سيشن" لها. عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ظهرت "أوزرلي"، بدون ملابس، تكسو الورود صدرها، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية، ومكياج بسيط، في إطلالة جريئة حصدت ما يزيد على 300 ألف تسجيل الإعجاب، ومئات التعليقات بين الإعجاب والانتقاد.

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها الفنانة التركية بـ"لوك" جريء تثير الجدل بين متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ورصد "هن" أبرز تلك الإطلالات خلال الفقرات التالية.

أطلت "مريم" بفستان فاتح اللون دون أكتاف، مزين بكم هائل من النقوش الصغيرة، فضلًا عن أنه شفاف ودون بطانة، ويكشف عن تفاصيل جسدها، من توقيع دار الأزياء العالمية Esthere Maryline World، خلال حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ72 بالعام الماضي.

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وخلال فعاليات المهرجان نفسه، لفتت الأنظار بارتدائها فستان دون بطانة أيضا، "أوف شولدرز" يجمع اللونين الأحمر والأسود، توقيع دار الأزياء العالمية Vassilis Zoulias.

نشرت "السلطانة هويام"، صور لها بشعر "بمبي"، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مع اقتراب الاحتفال بعيد الحب في فبراير الماضي.