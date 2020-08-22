"الليغينغز" قادم بقوة.. إليك أبرز التصاميم المرتقبة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قد تكون بنطلونات الليغينغز قطعتك المفضلة خلال الحجر الصحي في الأشهر الماضية، إذ يُعرف هذا العنصر الرياضي بكونه مريحا ومتعدد الاستخدامات ويمكنك ارتداؤه إلى الصالة الرياضية أو إلى موعد كاجوال أو حتى لقضاء مهامك اليومية.

وبالرغم من أنه في الوقت الحالي أصبحت العناصر الأكثر نعومة مثل البنطلونات الرياضية المتدفقة وشورتات الدراجات تحتل مركز الصدارة في خزانات الملابس الصيفية، إلا أن الخبراء يتوقعون زيادة شعبية الليغينغز بعشرة أضعاف في الأشهر القادمة.

وبالاطلاع على آراء الخبراء والمصممين والمخرجين الفنيين لبعض العلامات التجارية الأكثر رواجًا في مجال صناعة الأزياء الرياضية، اتضح أن الليغينغز سيعود في ظلال وألوان وأنماط مختلفة وجديدة هذا الخريف، سنراها حتما على أشهر المؤثرات والنجمات.

الظلال الترابية

بالنسبة لموسم خريف 2020، فمن المتوقع أن تبرز الظلال الأكثر طبيعية والترابية، والألوان التي تعكس الأصالة والظلال الخريفية الحقيقية بما في ذلك الزيتوني والزنجبيل وظلال البوردو الناعمة، حيث ستبرز هذه الظلال بشكل خاص سواء بمفردها أو منسقة مع كروب توبات مطبعة، إلى جانب اللون البني الذي سيصبح أكثر أهمية.

الأرجواني

ظهرت ظلال الأرجواني والأوركيد بقوة في مجموعات الخريف، لكونها ألوانا حيوية وجذابة ومرحة، كما أنها مثالية للانتقال إلى خزانة ملابس الخريف الداكنة.

Advertisements

الـOxblood

سيشهد هذا الخريف ظهور ظلال جديدة من ألوان الأحجار الكريمة الخالدة مثل الياقوت الأحمر أو الروبي، كما سيحظى ظل أحمر الدماء القاتم المسمى الـOxblood بشعبية كبيرة.

وردي البلاش

لا يمكننا التحدث عن أبرز ظلال الليغينغز لموسم الخريف المقبل دون الحديث عن ظل وردي البلاش الجذاب الذي برز بقوة في مجموعة الأزياء الرياضية الجديدة لعلامة "P.E Nation" والذي يمكن تنسيقه بسهولة مع توبات بظلال كلاسيكية أخرى كالأسود والرمادي والأزرق الداكن.

تدرجات الألوان

حسب علامة توري بورش سبورت، سيحظى الليغينغز بتحديث جديد بنمط تدرجات الألوان المستوحاة من تقليمات السباق والزي الأولمبي الفينتاج، وستظهر تدرجات الألوان على شكل تقليمات جانبية أو أفقية تتخلل الليغينغز أو بقع بارزة بألوان متباينة.