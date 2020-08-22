كيف تتخلص من بقع العرق على الملابس البيضاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تعد بقع العرق على الملابس البيضاء من الأمور المزعجة والمحرجة خلال فصل الصيف؛ حيث إنها تبدو سيئة المظهر وتفسد أناقة المظهر.

وللتخلص من بقع العرق على الملابس البيضاء تنصح الرابطة الألمانية للمنظفات ومنتجات العناية بالجسم باستخدام منظف للأغراض العامة في صورة مسحوق يحتوي على مواد تبييض، وذلك بالنسبة للملابس المصنوعة من القطن أو الكتان أو الأنسجة الاصطناعية.

ويمكن التخلص من البقع العنيدة من خلال معالجتها بشكل أولي بواسطة ملح تبييض مذيب للبقع أو جل مخصص لإزالة البقع، ثم غسلها وفقا لتوصيات الجهة المنتجة.

وبشكل إضافي قد يكون من المفيد نقع الملابس في ماء ساخن يحتوي على منظف للأغراض العامة في صورة مسحوق أو حبيبات أو أقراص.

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