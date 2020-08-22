بشرتك غير نقية؟ هذا الفاونديشن هو الأنسب

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "Elle" أن كريم الأساس (الفاونديشن) المعدني يعد الخيار الأنسب للبشرة غير النقية، التي تعاني من الشوائب والبثور.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن كريم الأساس المعدني يمتاز بأنه يخلو من الزيوت المعدنية والبارافين والسيليكون والكحول والمواد العطرية، ما يجعله خفيفا ولطيفا على البشرة ولا يتسبب في انسداد المسام من ناحية، ويمنح البشرة مظهرا نقيا ومتجانسا من ناحية أخرى.

كما يشتمل كريم الأساس المعدني على مواد فعالة مفيدة لجمال البشرة مثل أكسيد الزنك، الذي يعمل على تهدئة البشرة من خلال السيطرة على الإفرازات الدهنية، التي تتسبب في ظهور البثور والشوائب.

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