كتب: هن - 03:37 ص | السبت 22 أغسطس 2020

صينية البطاطس بدون صلصة وبالفراخ، تعتبر خيار الكثيرين لطعمها المميز، ويستعرض التقرير التالي طريقة عمل صينية بطاطس بيضاء بالفراخ بدون صلصة. المقادير دجاجة مقطعة 4 قطع. 3 أكواب ماء. 3/4 كيلو بطاطس مقشرة ومقطعة حلقات. 2 بصلة كبيرة مقطعة حلقات. 4 فصوص مهروسة. ملعقة كبيرة سمن. 1/2 ملعقة فلفل أبيض مطحون. ½ ملعقة صغيرة كاري. ½ ملعقة صغيرة كمون. Advertisements ½ ملعقة صغيرة بهارات مشكلة. ملح وفلفل أسود. طريقة عمل صينية بطاطس بيضاء بالفراخ يتبل الدجاج بالملح والفلفل الأسود، ثم يترك في الثلاجة لمدة ساعة. يسخن الفرن عند درجة حرارة 200. يخلط الماء والملح والفلفل الأسود والأبيض والكمون والكاري والثوم والبهارات المشكلة. يقاب الخليط جيدًا حتى تمتزج المكونات. تدهن صينية بايركس بالزبد، ثم ترص حلقات البطاطس ثم البصل ثم الدجاج. يصب خليط الماء فوق البطاطس، ثم توضع الصينية على النار لمدة 15 دقيقة. تغطي الصينية بالفويل، ثم توضع في الفرن لمدة 60 – 90 دقيقة حتى تنضج. يزال الفويل، ثم توضع في الفرن مرة أخرى حتى 15 دقيقة. قدميها ساخنة مع الأرز الأبيض.

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