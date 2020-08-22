"داليا" ترسم بالأطعمة: بعمل لوحات من الكشري والزبدة

علاقات و مجتمع

موهبة بدأت معها من سن الـ 5 سنوات حبها للألوان ترك داخلها حافز للاستمرار في الطريق الذى رسمته لنفسها من الطفولة وحتى تحقق الاختلاف ابتكرت طرق جديدة تقدم من خلالها لوحاتها الفنية.

بالأطعمة المختلفة وجدت داليا حسني غايتها في تقديم فن مختلف حيث تمكنت من تحويل الورقة والقلم المستخدمين في الرسم إلى ورقة ومعلقة، "كشري، زبدة، مربى، قشطة، شاي، سكر" وغيرها من الأطعمة التي استخدمتها في لوحاتها الفنية.

داليا: بدأت رسم بالرصاص والفحم وألوان الزيت

بدأت الفتاة العشرينية رسم لوحاتها باستخدام الرصاص والفحم وألوان الزيت، حتى تتدرج في تطوير موهبتها، "حولت اطور الموهبة أكتر اني ارسم بأى مادة رسمت بالملح والشاي والسكر وبعدها بقت ارسم على الطبق والمعلقة" وفق حديثها لـ "هُن".

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استطاعت "داليا" التي تخرجت من كلية تجارة تعلم اساسيات الرسم، "رسمت الفنانة زبيدة ثروت بالزبدة والمربى والقشطة، وأحمد حلمي بالب وغيرهم من الفنانين وكانت اخر لوحاتها لوحة للفنان نور الشريف وعبلة كامل من مسلسل لن أعيش في جلباب أبي.

كانت من ضمن الرسومات المقربة لها لوحة لمحمد صلاح بالمكرونة والكاتشب، "قدرت في وقت بسيط رسوماتي تحقق ترندات، ونفسي اوصل انى اقنع اننا ممكن نعلق في البيت لوحة من الأكل ودي حاجة بتسيب بهجة في نفوس الآخرين".

استطاعت أن تنقل "داليا" حبها للأعمال الفنية للآخرين، " مسلسل لن اعيش في جلباب ابي من احب المسلسلات لقلوبنا جميعا بلا استثناء وده خلاني احب انقل للناس اكتر مسلسل بيحبوه".