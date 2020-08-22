صحة للقلب ويمنع السرطان.. فوائد ممارسة التمارين الرياضية

صحة

التمارين الرياضية مرهقة، وتأخذ كثير من الوقت وتسبب التعب، ولكن على الرغم من ذلك فهي مفيدة جدا، ولها العديد من المنافع الصحية، وتسبب كذلك مزاج نفسي جيد، وتهيئ الجسم لشكله المثالي، ويستعرض التقرير التالي فوادئ ممارسة الرياضية بحسب موقعي "هيلث كير"، و"إن سبورتس". فوائد ممارسة الرياضة يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. يخفض من خطر الإصابة بالسكري. تحسين صحة القلب والأوعية الدموية. يحفظ على الوزن، بالزيادة أو النقصان. يحسن عملية الأيض على المدى الطويل. تعزيز اللياقة الهوائية، خاصة رياضات الجري، والدراجة والسباحة. انخفاض ضغط الدم. Advertisements تحسين القوة العضلية والتحمل. يقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطانات، مثل سرطان الثدي والقولون والرئة. تحسين مرونة المفصل ونطاق الحركة. منع هشاشة العظام. تخفيف التوتر. السيطرة على الكوليسترول. مفيد للصحة العقلية. بناء عظام قوية كثيفة، ومنع حدوث هشاشة العظام. تقوية جهاز المناعة. تزيد الثقة بالنفس.

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