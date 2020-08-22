طبيب يوضح أسباب الرؤية المزدوجة عند الأطفال

صحة

يعانى بعض الأطفال من ازدواجية الرؤية، حيث يمكن أن يرى الشخص الصورة مزدوجة وتؤثر هذه الحالة على التوازن والحركة والقدرة على القراءة وتظهر على شكل حول اذا يمكن أن يعاني الأطفال أمراضًا تؤدى بهم للاصابة بها مثل الاضطرابات العصبية أو مشكلات عضلية أو بصرية.

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أسباب الرؤية المزدوجة

أوضح الدكتور خالد طه، استشاري طب وجراحة العيون، أن ازدواجية العين قد ترجع لعدة أسباب منها عدم ارتداء النظارة الطبية رغم الحاجة إليها مشكلات في عدسة العين منها الماء الأبيض مما يتسبب في ازدواجية الرؤية في العين.

وأضاف اثناء حديثه لـ "هُن"، يرجع ازدواجية الرؤية عند الأطفال إلى عدة أسباب منها الحول اي انحراف العين ويبدأ من الطفولة، اضطرابات في النظام العصبي المركزي تؤدي إلى عدم توازي العينين، وهناك عوامل أخرى مثل مشكلات الغدد.

وأكد أن علاج الرؤية المزدوجة يبدأ بالعثور على سبب حدوث ذلك في العين فأن تم معرفة السبب سهل ذلك العلاج.