صور.. ياسمين صبري بفستان فضفاض خلال استمتاعها بالعطلة الصيفية

لايف ستايل

إطلالة فضفاضة، لفتت بها الفنانة ياسمين صبري الأنظار، في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت "صبري" بفستان متوسط الطول، والذي تميز بأنه فضفاض ومتعدد الألوان، ويحمل العديد من النقوش، مع تسريحة شعر إنسيابية، ومكياج بسيط.

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وشاركت الفنانة متابعيها، بأكثر من مقطع فيديو، خلال استمتاعها بأجازتها في أحد المطاعم، فضلا عن جولتها النيلية باليخت.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الصور، التي حققت آلاف تسجيلات الإعجاب والمشاركات، ومئات التعليقات، أبرزها: "ملكة جمال"، و"أجمل واحدة بتلبس فساتين"، و"بنحبك يا ياسمين الشاشة العربية".