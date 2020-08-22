هل تخطط لإنقاص الوزن؟.. احذر التوتر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن التوتر النفسي يُعيق إنقاص الوزن؛ حيث إنه يؤدي إلى إفراز هرمون التوتر "الكورتيزول"، الذي يتسبب في إبطاء عملية الأيض (التمثيل الغذائي)، وخاصة عملية حرق الدهون.

ولتجنب ذلك ينصح المركز الألماني بمحاربة التوتر النفسي من خلال تقنيات الاسترخاء كاليوجا والتأمل والاسترخاء العضلي التقدمي، مع المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، التي تعمل على تنشيط الأيض.

ومن المهم أيضا أخذ قسط كاف من النوم بمعدل يتراوح بين 6 و8 ساعات، فضلا عن شرب الماء بكمية كافية تتراوح بين لتر ونصف وثلاثة لترات.