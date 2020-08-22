توقعات الأبراج اليوم 22-8-2020: بشرى لـ الدلو ونصيحة لـ الجوزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب horoscope.



الحمل

يتطلب منك العمل بذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة.

الثور

يتقرب شريكك من شخصيات تثير غيرتك، قاوم ذلك الشعور حتى لا يؤثر عليك

الجوزاء

حافظ على لياقتك البدنية، واذهب مع صديقك المقرب لممارسة التمارين الرياضية فى أحد الأماكن المخصصة لذلك

السرطان

تجنب الإصغاء لكلام المحيطين فهم يحاولون الوقيعة مع شريكك، من الأفضل أن تقترب منه واسمعه

الأسد

تجنب الضغوط العصبية والنفسية حتى لا تصاب بأمراض العصر

العذراء

لديك عدد من الأفكار المتعلقة بعملك، قم بعرضها على مديرك ولا تتردد

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الميزان

أنت بحاجة إلى السفر لمكان هادئ، لتعويض نفسك عن فترة التوترات التى تمر بها منذ أيام كثيرة

العقرب

التزم بالقواعد المهنية في عملك واحذر من الدخول فى مشاكل جانبية تعيقك عن هدفك الأساسى

القوس

ابتعد عن كل ما يعطل طريق نجاحك، وركز دائماً على أهدافك



الجدي

عليك التخطيط لعملك ومهامك جيداً، ولا تترك شيئاً للظروف

الدلو

ستجني ثمار اجتهادك قريباً، لا تيأس

الحوت

تعامل مع مشاكلك بحكمة حتى لا تخسر دعم المحيطين