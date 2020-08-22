استشاري نفسي يضع روشتة استمرار الحب.. ويحذر من جروبات فيسبوك

علاقات و مجتمع

كشف الدكتور عمرو سليمان، استشاري الصحة النفسية، عن أسباب هروب الرجل من مسؤولية الزواج.

وأضاف سليمان خلال لقائه مع برنامج "3 ستات"، المذاع على قناة صدى البلد، الذي تقدمه سلوى محمد علي، سالي حماد، إيمان يوسف، أن الحب الذي لا يقوم على المسؤولية يكون غير واقعي ولا يكتمل.

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ولفت إلى أن هناك 3 أضلاع لاستمرار أي حب في الحياة، وهي القرب أو الحميمية والشغف والالتزام.

وأشار الدكتور عمرو سليمان استشاري الصحة النفسية، إلى أن كثرة الخيانة والتلاعب أفقدت السيدات الاطمئنان للحب.

وأوضح أن جروبات السيدات على فيسبوك التي تتضمن الأسرار الزوجية تمنح الزوجات خبرات سلبية وسيئة عن الزواج والحب، ومحذرا من أنها تؤدي للإحجام عن الارتباط.