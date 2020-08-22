الامارات | #النصف_الحلو.. SUGARGRAM تطرح تشكيلة «كب كيك الصغيرة» للنباتيين

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. SUGARGRAM تطرح تشكيلة «كب كيك الصغيرة» للنباتيين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 أغسطس 2020

أطلقت Sugargram، الوجهة المفضلة للهدايا المرسلة إلكترونياً في دبي، تشكيلة جديدة من قطع الكب كيك الصغيرة المحضّرة من مكوّنات نباتية بالكامل، لتخصّ عملاءها من النباتيين بمجموعة من النكهات الشهية التي تلبي تفضيلاتهم. وتحمل التشكيلة اسم فلاور-باف جيرلز تيمناً باسم المسلسل الكرتوني الشهير «فتيات القوة» The Powerpuff Girls، لتعكس النكهات الثلاثة القوية المخبأة في الحجم الصغير لقطع الكب كيك اللطيفة هذه.

وتعدّ قطع الكب كيك الجديدة هدايا مثالية للأصدقاء والأحبة من متبّعي الأنظمة الغذائية النباتية، ففضلاً عن مذاقها الغني ومكوّناتها النباتية بالكامل، تتألق هذه الحلويات بأشكال مميزة، تحلو مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي. وتحاكي قطع كب كيك فلاور-باف جيرلز بحجمها الصغير ونكهاتها الثلاث شخصيات الفتيات الثلاث في المسلسل الكرتوني الشهير، كما أنها تستخدم مذاقها الرائع كقوة خارقة تثري حواس الذواقة، وترسم البسمة على وجوههم.

وتمتاز هذه الحلويات اللطيفة بمكونات شهيّة من مصادر نباتية بالكامل، ليتسنى للنباتيين الاستمتاع بأطايب لذيذة وغنية بالنكهات دون المساومة على تفضيلاتهم الشخصية.

وتأتي قطع التشكيلة الجديدة بثلاث نكهات، تحمل اسم البطلات الخارقات الثلاث، ريد بلوسوم وبينات باتركب وتشوكليت بابلز، ويمتاز كل منها بمذاق وشكل فريد يعكس كل شخصية من فتيات القوة:

ريد بلوسوم

تستوحي كب كيك ريد بلوسوم اسمها ونكهاتها من شجاعة وقوة قائدة فتيات القوة. وتمتاز بمذاقها الحلو الخفيف المغطس بطبقة من الكريمة الغنية باللون الأحمر الساطع، الذي تزينه طبقة من السكر الناعم.

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بينات باتركب

تمتاز كب كيك بينات باتركب بمذاق المكسرات القوي الذي يعكس شخصية باتركب الجريئة والمحبة للقوة. وتتفرد بحشوتها الهلامية السرّية وقوامها الناعم والغني من زبدة الفول السوداني مع السكر الناعم.

تشوكليت بابلز

تحمل القطعة الأخيرة في تشكيلة قطع الكب كيك الصغيرة النباتية اسم تشوكليت بابلز، تيمناً بشخصية البطلة الثالثة من فتيات القوة. وتتميز بنكهة الشوكولاتة الرائعة التي يفضلها جميع عشاق المذاق الحلو.

صندوق هدايا

يتوافر صندوق هدايا Sugargram المكون من 25 قطعة كب كيك صغيرة نباتية بسعر 125 درهماً، أو مع خمس قطع كب كيك صغيرة نباتية بسعر 30 درهماً. ويحتوي كل صندوق هدايا على تشكيلة من النكهات الثلاث، وهي: ريد بلوسوم (ريد فيلفيت)، وبينات باتركب (زبدة الفول السوداني والهلام)، وتشوكليت بابلز (فادج الشوكولاتة).

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