الامارات | #النصف_الحلو.. مانجو.. أجواء حضرية بمظهر غير رسمي

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. مانجو.. أجواء حضرية بمظهر غير رسمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 أغسطس 2020

من بين مزايا قضاء الصيف في مدينتك الاستمتاع بها بشكل مكثف، واكتشاف جميع أركانها. ومن خلال هذا الإصدار الجديد، أرادت مانجو إبراز أهمية المتع اليومية الصغيرة والبسيطة، كالجلوس على مقعد في الحديقة للقراءة، أو الانتظار إلى حين بدء الفيلم في السينما، والقيام بالتسوق في متجر الحي، أو الذهاب لشرب القهوة في المقهى المفضل لديك أو التجول في هذا الشارع الذي يعجبك كثيراً. يبني كل عمل صغير روتيناً بسيطاً، ولكنه جميل، مليء باللحظات المميزة التي نستمتع فيها بعاداتنا اليومية، التي توفر لنا الراحة وتجعلنا نشعر بالارتياح.

ويلتقط مصور الأزياء ماتيو مونتاناري هذه التفاصيل بحساسيته وأسلوبه الطبيعي والعفوي، حيث تستحضر تصميمات هذه المجموعة للنساء أجواءً حضرية بمظهر غير رسمي، ولكن بلمسة متطورة. فتمزج الملابس اليومية الأساسية مثل الجينز والتيشيرتات أحادية الألوان والكنزات مع أخرى أكثر أناقة مثل البليزر والتنورات القصيرة، ما يخلق تركيبات مثالية للمدينة. أما القطع الأخرى التي تضيف لمسة خاصة فهي المطبوعات، مثل تلك التي بها مربعات أو houndstooth، أو أقمشة بها آثار الجلد على السراويل والجاكيتات. والألوان الرئيسة هي الأحمر والأسود والأبيض، التي غالباً ما تظهر مع قطع الدنيم.

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