الامارات | «تيك توك»: حذف 380 ألف فيديو تحرّض على الكراهية

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شكرا لقرائتكم خبر عن «تيك توك»: حذف 380 ألف فيديو تحرّض على الكراهية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شددت خدمة «تيك توك»، أول من أمس، على التزامها بمكافحة الكراهية في الفيديوهات المنشورة عبر شبكتها، بعد الانتقادات الكثيرة التي طالتها، على خلفية ما وُصف بأنه تقصير في الإشراف على المضامين. وقال المسؤول عن السلامة، لدى «تيك توك» في الولايات المتحدة، إريك هان، في بيان، إن المنصة وضعت هدفاً لها، يتمثل في «القضاء على الكراهية عبر (تيك توك)».
وعدّد سلسلة تدابير، اتخذتها الشبكة في هذا الإطار، تشمل: تحسين التشريعات، وتدريب فرق من المشرفين على المحتويات وتوعية المستخدمين.
وأشارت «تيك توك» إلى أنها حظرت، منذ مطلع العام الجاري، 1300 حساب، وسحبت أكثر من 380 ألف تسجيل مصور، و64 ألف تعليق في الولايات المتحدة، على خلفية انتهاك القواعد المتصلة بالمضامين المحرّضة على الكراهية.
ولفت هان إلى أن «هذه الأرقام لا تعكس نجاحاً تاماً، في رصد كل المحتويات أو السلوكيات المحرضة على الكراهية، لكنها تظهر تصميمنا».
وانخرطت «تيك توك» في حملة إعلامية، بالأشهر الأخيرة، لتبدو بمظهر الشبكة المسؤولة والملتزمة في الولايات المتحدة. ولفت إريك هان إلى التقدم الذي أحرزته «تيك توك» في التصدي للعنصرية.
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